Sokkal jobban hasonlítanak ránk a kutyák, mint eddig gondoltuk

Egy új kutatás szerint az emberek és a kutyák érzelmeit ugyanazok a gének befolyásolják – írta az Independent. Több mint 1300 golden retriever genetikai kódját és viselkedését elemezve a Cambridge-i Egyetem tudósai rájöttek: több olyan gén megtalálható az embereknél és a kutyáknál, amelyek a szorongásra, a depresszióra és a személyiségre hatnak.

Összesen 12 olyan gént azonosítottak, amelyek az ebek, illetve a mi viselkedésünk és érzelmeink alapját képezik.

A HUNK elnevezésű gén – amely nálunk az aggodalmat váltja ki – miatt például a golden retrieverek idegesek lesznek társaik között. A hangos zajokra megriadó kutyákban ezzel szemben az ASCC3 található meg, amely az embereknél a hangulatváltozásokra, a neurotikus viselkedésre és ingerlékenységre van hatással. A gyorsan tanuló kedvenceknél pedig az ROMO1 gén fedezhető fel, amely az intelligenciához kapcsolódik.

Azonban ezek nem konkrét érzelmeket határoznak meg, hanem inkább a kutyák érzelmi állapotát befolyásolják. Például, amikor a golden retrieverek nem társas jellegű félelmet mutatnak – mondjuk rendre megijednek a buszoktól vagy a porszívóktól –, akkor jó eséllyel rendelkeznek egy génnel, amely a mi esetünkben fokozott ingerlékenységet és érzékenységet eredményez. Az ezzel bíró személyek a szorongó és ideges természetük miatt akár orvosi segítségre is szorulhatnak.

„Ha az ember golden retrievere minden alkalommal a kanapé mögé bújik, amikor csengetnek, talán kicsit több empátiát érezne iránta, ha tudná, hogy genetikailag hajlamos az érzékenységre és a szorongásra” – mondta a Dr. Anna Morros-Nuevo, a Cambridge-i Egyetem Fiziológiai, Fejlődés- és Idegtudományi Tanszékének kutatója, a tanulmány egyik szerzője.