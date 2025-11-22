A G20 figyelmen kívül hagyta Trumpot

A világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20 csoport állam és kormányfői nyilatkozatot fogadtak el a klímaválság és egyéb globális kihívások kezeléséről szombaton Johannesburgban, a Dél-afrikai Köztársaság fővárosában. A nyilatkozat szövege végleges, annak tartalmáról már nem folyik több tárgyalás – írja az MTI Cyril Ramaphosára, a dél-afrikai elnök szóvivőjére hivatkozva. Ramaphosa a tanácskozás megnyitóján jelezte, hogy „elsöprő konszenzus és egyetértés” alakult ki azzal kapcsolatban, hogy rögtön az értekezlet elején fogadják el a nyilatkozatot.

Mindez azért különösen érdekes, mert a dokumentum Washington által korábban élesen ellenzett elemeket is tartalmaz, többek között a klímaváltozás súlyosságát, a hatékony alkalmazkodást hangsúlyozza, illetve méltatja a megújuló energiaforrások használatának fokozására kitűzött ambiciózus célokat, és felhívja a figyelmet arra, milyen nehézségeket okoz a szegény országok adósságszolgálata. Az éghajlatváltozás említésével a résztvevők nem vették figyelembe Donald Trump véleményét, aki többször is kétségeit fejezte ki, miszerint tudományos konszenzus lenne arról, hogy az éghajlatváltozás valóban az emberi tevékenység következménye lenne.

Amerikai tisztségviselők korábban jelezték: Washington ellenzi, hogy a G20-csúcs nyilatkozatában megemlítsék az éghajlatváltozást.

Ronald Lamola dél-afrikai külügyminiszter a SABC dél-afrikai műsorszolgáltatónak nyilatkozva azt mondta: „Ez a G20-tanácskozás nem az Egyesült Államokról szól, hanem a csoport valamennyi 21 tagjáról. Mindannyian a G20 egyenrangú tagjai vagyunk. Azok, akik itt most döntést hoztak, úgy határoztak, hogy a világnak ebbe az irányba kell mennie”.

Donald Trump amerikai, valamint Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök egyaránt lemondták részvételüket az afrikai kontinensen első ízben megrendezett G20-csúcson, illetve Mexikó és Argentína vezetői sem vesznek részt az eseményen. Trump kormánya teljes egészében bojkottálja az értekezletet, arra hivatkozva, hogy a dél-afrikai kormány súlyosan elnyomja a fehér farmereket. Dél-Afrika alaptalannak tartja a vádat.