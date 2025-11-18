Közel 200 milliárd dollárt érő aranylelőhelyet találtak Kínában

Újabb hatalmas aranylelőhelyet találtak Kínában, a szakemberek szerint ez az ország eddigi egyik legnagyobb lerakódása – írja az IFLScience. Az elmúlt időszakban Kínában több óriási lelőhelyet is felfedeztek, volt olyan is, amelyik világrekordot döntött.

Mivel az elmúlt időszakban az arany ára meredeken emelkedett, a mostani helyszínen lévő nyersanyag értéke

akár a 192 milliárd dollárt (mintegy 63.757 milliárd forintot) is elérheti.

A kínai természeti erőforrások minisztériuma szerint a lelőhely Liaoning tartomány északkeleti részén, Dadonggounál található, és nagyjából 2,586 millió tonna ércet tartalmaz. Az átlagos aranytartalom 0,56 gramm/tonna, ami összesen körülbelül 1444 tonnát jelent.

A bányafejlesztés érdekében a Kínai Nemzeti Aranycsoport, a Liaoningi Ásványgeológiai Csoport és Jingkou város önkormányzata összefogott, így 2024 és 2027 között több mint 20 milliárd jüant (nagyjából 934 milliárd forintot) terveznek befektetni egy többágazatú regionális iparág felépítése érdekében. Kína az elmúlt időszakban számos különösen értékes ásványianyag-lelőhelyet tárt fel, a sikerek nem a véletlennek köszönhetők: az ország kedvező geológiával bír, Peking ráadásul célzott technológiafejlesztéssel támogatja a kutatást.

Az arany ára az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedett, 2020 után viszont a növekedés egészen extrém volt, 2025 októberére elérve a rekordmagasságot. A jelenség részben a globális kereslet emelkedésével magyarázható, ennek hátterében pedig a gazdasági bizonytalanság és a központi bankok aranytartalékainak növelése áll. Az instabil időszakokban mind az intézmények, mind a magánszemélyek hajlamosak a megbízhatónak tekintett aranyra támaszkodni.

Van Jang, a Kínai Kommunista Párt Senjangi Iskolájának professzora szerint a bányában található több mint 1000 tonna tartalék biztosítja a nemzeti aranystratégiai tartalékokat. „A termeléstől az értékesítésig terjedő, teljesen integrált ipari lánc nagy hatással lesz a kínai aranyiparra, növelve annak versenyképességét a globális piacon” – mondta.