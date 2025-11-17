Ősi állatfajt fedeztek fel egy megkövesedett hányásban

Egy friss tanulmány alapján első alkalommal sikerült egy kihalt fajt regurgitalitban, azaz megkövesedett hányásban felfedezni – írja az IFLScience. A vizsgálat további érdekessége, hogy az érintett, kréta kori állat az első ismert trópusi pteroszaurusz, amely szűrve táplálkozott.

A regurgitalitot a brazíliai Araripe-medence északkeleti részén található Romualdo-formációban találták meg, a régió a kariri nép otthona. Az új faj a Bakiribu waridza nevet kapta, ami a helyiek nyelvén fésűszájat jelent. Az állat rendkívül hosszú állkapcsában sűrűn elhelyezkedő, kefeszerű fogak voltak, hasonlóan, mint a Balaenognathus esetében.

A megkövesedett hányásban halak is fennmaradtak, ezek elhelyezkedése arra utal, hogy a ragadozó egyben, fejjel előrefele nyelte el őket. Hogy pontosan milyen állat hányását találták meg, az nem tisztázott, de a legvalószínűbb, hogy egy spinosaurida dinoszaurusztól vagy egy pteroszaurusztól származik.

Amikor a ragadozók felöklendezik a táplálékot, gyomortartalmuk gyakran nyálkahártyával borított, ez az oka annak, hogy a hányásban összetapadva vannak jelen a zsákmányok. A jelek alapján ez esetben a ragadozó előbb a pteroszauruszt fogyasztotta el, majd a halakat, előbbi csontjai azonban irritációt okozhattak.

A kutatók szerint a faj anatómiai jellemzőinek kombinációja új fényt vet a szűrőző táplálkozású pteroszauruszok evolúciós pályájára. A példány kifejezetten jó állapotban konzerválódott a fejével egy vonalban elhelyezkedő halmaradványokkal együtt.