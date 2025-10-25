halottak napjakrizantémkrizanténmindneszentek
A temetők virága: krizantén vagy krizantém?

2025. 10. 25. 13:42
Több mint 5000 fajtájának virágzásához rövid nappalok és hosszú éjszakák kellenek.

Közeledik mindenszentek és halottak napja, amikor élőkkel telnek meg a temetők, mindenki elhunyt szerettei sírját látogatja, rendbe teszi, mécsessel és virágokkal díszíti. A halottainkról való emlékezés, „gondoskodás” talán egyidős az emberiséggel, e két keresztény ünnep is ezt viszi tovább. Mindenszentek a megdicsőült egyház ünnepe, azokról emlékezünk, akik életszentségük okán, vagy a tisztítótűzben már megtisztulva a mennyekbe jutottak, míg halottak napján a szenvedő egyházról, vagyis a tisztítótűzben szenvedő lelkekről – itt írtunk erről részletesebben.

Krizantém, krizantén és krizantin

Mindkét nap az elhunytakról szól, középpontban a temetőkkel, és a virágokkal, ez utóbbi ilyenkor szinte kivétel nélkül krizantém. Vagy krizantén? Tudományos, latin neve a Chrysanthemum, magyarul „hivatalosan” krizantémnak nevezik, de a köznyelvben elterjedtebb a krizantén, sőt krizantin forma.

Mindegyik helyes, esetleg a szövegkörnyezet függvényében érdemes variálni.

Nem véletlenül ez a virág kerül középpontba a novemberi ünnepeken,  hiszen rendkívül sok szín- és formaváltozatban létezik, ám ami a lényeg: a rövidebb nappalok és hosszabb éjszakák hatására kezd virágozni, jellemzően októberben.

Kell neki a hosszú sötét

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal weboldaláról megtudhatjuk, hogy a krizantém az őszirózsafélék családjába tartozó nemzetség, 37 fajt számlál. Az ókor óta jelentős kultusz övezi a Távol-keleten, Kínában az ősz jelképe és külön ünnepe van, Koreában a „négy nemes növény” egyike, de Japánban is különös megbecsülésnek örvend. Itthon a leginkább talán a temetők virágának nevezhetjük, mivel párját ritkító módon ősz derekén, halottak napja idején is bőszen virágzik.

Ezek az őszi fajták ugyanis nem kedvelik a meleget, virágaik kialakulásához pedig 13-14 óra sötétségre van szükségük: ezt a tulajdonságukat „rövid nappalosnak” nevezzük. Az őszi krizantém több mint 5000 változata (fajtája) ismert, vannak vágott virágnak alkalmas, és cserepes termesztésre szánt, jól elágazó, alacsony fajták – előbbi akár 2 – 3 hétig is eláll a vázában.

A krizantémok között számtalan olyan fajtatípus van, amely nem csak temetői dísznek, de év közben, vázába, csokorba, koszorúba kötve is alkalmazható, ennek csupán az szab gátat, hogy kegyeleti virágnak tartjuk.

