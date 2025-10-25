Ezért bénították meg Magyarországot ’90-ben

Először a Népszava adott hírt 1990. október 19-én arról, hogy a kormány óriási, 65 százalékos üzemanyag-áremelést tervez, amivel a benzin ára egyik napról a másikra 34 forintról 56 forintra emelkedne literenként. Két nappal később egy rendkívüli kormányülésen meg is született a határozat, amit az ország vészesen alacsony olaj- és benzintartaléka, valamint a felvásárlástól való félelem okán igyekeztek titokban tartani. A kormányülés egyébként rendhagyó módon vasárnapra esett, tekintettel Antal József miniszterelnök előző heti amerikai útja, illetve közelgő kórházba vonulása miatt – írja a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár.

Ennek megfelelően az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium szóvivője október 24-én este még tagadta az áremelést, 25-én délután azonban elismerte: az új szabályozás másnap, október 26-án életbe lép.

8 fotó

A budapesti taxisok azonnal akcióba léptek, előre be nem jelentett tüntetést szerveztek este 20 órakor a Kossuth téren. Az intézkedés visszavonását követelték, ellenkező esetben országos demonstrációt helyeztek kilátásba. Háromnegyed kilenckor lezárták a fővárosi hidak többségét, majd 26-án,

péntek reggelre már a hidak, a legforgalmasabb budapesti csomópontok, szombatra pedig a nagyobb városok fontosabb pontjai is blokád alá kerültek.

A Ferihegyi repülőteret a fővárosból nem lehetett megközelíteni, Budapest belső területein egyedül a metró közlekedett, a tüntetők csak a mentőket és az egyéb megkülönböztetett jelzést viselő, illetve az élelmiszert szállító gépkocsikat engedték közlekedni. A taxisok és a kormány tárgyalásait Antall József betegsége miatt Horváth Balázs belügyminiszter vezette, előbbi fél az áremelés visszavonását, míg utóbbi a blokád megszüntetését tekintette tárgyalási alapnak. A határozott cselekvést azonban több tényező is gátolta, Barna Sándor, Budapest rendőrfőkapitánya például azt nyilatkozta, ha parancsot kap az erőszakos rendőri akcióra, lemond pozíciójáról, illetve a társadalom jelentős része szolidáris volt a demonstrálókkal.

A megoldásra végül október 28-án, vasárnap született meg az Érdekegyeztető Tanács a tévében élőben közvetített ülésén: a benzint a megemelt árhoz képest 12 forinttal csökkentik az árliberalizálással összefüggő törvények hatályba lépésig, a taxisok pedig felszámolják a blokádot. A forgalom éjfélre mindenütt újraindult, reggelre pedig a közlekedés általános rendje országszerte helyreállt.

Tősér Ádám 2022-es filmje a taxisblokád tükrében mutatja be Antall József egykori miniszterelnök életét, kritikánkat itt olvashatja.