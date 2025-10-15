Fényoszlopok tűntek fel Szeged felett az égen

Látványos fényoszlopok bukkantak fel az égen Szeged környékén október 14-én, kedd este. Az Időkép beszámolója szerint idén ősszel most először sikerült hazánk felett megfigyelni ezt a különös égi tüneményt.

A fényoszlopok légköroptikai jelenségek, kialakulásuk a környező települések fényeinek, valamint a magasban érkező fagypont alatti, nedves levegőnek köszönhető. A jelenség úgy jön létre, hogy a fény visszaverődik a nagyobb méretű, hatszögletű, lapos jégkristályokról, amelyek a magaslégköri felhőkben találhatók.Színük megegyezik felszíni fényforrás színével, így egymás mellett több színárnyalatban ragyogó oszlopokat is láthatunk.

A jelenség főként hideg, derült éjszakákon figyelhető meg.

Nem ez az első alkalom, hogy ilyen jelenséget örökítenek meg hazánk felett, idén februárban Borsod több településéről is láthatók voltak fényoszlopok – erről itt írtunk bővebben.