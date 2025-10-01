jane goodallgaléria
Tudomány

Egy élet a csimpánzok és a természet szolgálatában – Jane Goodall élete képekben

Apic / Getty Images
admin Rugli Tamás
2025. 10. 01. 21:09
Apic / Getty Images
91 éves korában meghalt Jane Goodall brit etológus, aki a csimpánzok viselkedésének tanulmányozásával új korszakot nyitott a tudományban. Kutatásait 1960-ban kezdte meg Tanzániában, hogy ezt követően több mint hatvan éven át tanulmányozta a vadon élő csimpánzok interakcióit. A tudományos pályáján elért sikerei mellett pedig szüntelenül küzdött környezetünk helyreállításáért és a természet védelméért. Galéria.
10 fotó

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meghalt Jane Goodall
A Billog társtulajdonosa a 24.hu-nak: A lány először azt mondta, ne hívjuk a rendőrséget, mert felesleges
Börtönt kapott a katolikus iskola volt tanára, aki pizsamapartit rendezett a nyolcadikosoknak és szexuálisan zaklatta az egyik fiút
Polyák Lilla és Gömöri András Máté először beszéltek közös kisbabájuk elvesztéséről
Egy újbudai Fidesz-képviselő szerint megdöbbentő, hogy Semjénnek mennyire nem jelent semmit a legelesettebbek világa
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik