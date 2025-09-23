Vége a nyárnak, átlag alatti hőmérséklettel betör az ősz

Bárhonnan is nézzük, szeptember egészen idáig nyári időjárással szolgált, gyakran 30 fok feletti csúcsokkal és záporokkal, zivatarokkal tarkítva. Nem egyszer júniusban érezhettük magunkat. Az ok, hogy Északnyugat-Európa felett tartós ciklonális tevékenység folyt, az óramutató járásával ellentétesen örvénylő rendszerek pedig Afrika térségéből sodortak fölénk meleg, rendre szaharai port is tartalmazó levegőt.

A folytatásban azonban észak-északkeletire vált az áramlás, a hőmérséklet valamivel átlag alá csökken, miközben mediterrán ciklonok hoznak bőséges csapadékot

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

Grönland térségében már a múlt héten létrejött egy kiterjedt anticiklon, ebből indult hidegleszakadás délkeleti irányba, és ez okozta a hétfői áradásokat Észak-Olaszországban. Nálunk már nem kell özönvíztől tartani, ám jó darabig hűvös és csapadékos lesz az idő. A hidegfront lassan mozog keletre, szerdára éri el a középső országrészt, csütörtökön a keletit, és ebben a sorrendben szűnik meg a nyár Magyarországon.

A hőmérséklet e három napban 15 és 27 fok között alakul, a front mögött jelentősen lehűl az idő, a meleg a délkeleti határ közelében tart ki a legtovább. Szerdán elsősorban nyugaton, majd a középső országrészben is számíthatunk záporokra, zivatarokra. Országos szinten „nagyobb adag” csapadék csütörtökön érkezik, több helyen és több hullámban számíthatunk esőre, záporra, zivatarra.

Péntektől aztán 15–20 fokos csúcshőmérsékletek, felhős ég és sok helyen eső vár ránk, hétvégére pedig újabb csapadékhullám érkezése látszik, de még kérdéses, hogy szombaton vagy vasárnap kapjuk-e a zömét.

A nagybetűs nyár ezzel tényleg véget ért, jelentősen megváltoznak az időjárási viszonyok. A ciklontevékenység a mediterrán térségbe helyeződik át, észak-északkeleti áramlás lesz jellemző, és a következő tíz napban mediterrán ciklonok okozhatnak csapadékot. Jelenleg még nem látunk tisztán, a folytatásban azonban nem kizárt egy olyan anticiklon kialakulása, amely hosszabb-rövidebb időszakra elhozza a vénasszonyok nyarát.