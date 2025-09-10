Esők és afrikai meleg érkezik a héten

A naptár már szeptembert mutat, a 30 fokos, néha még ezt is meghaladó hőmérsékletek viszont a nyarat idézik, a héten érkező esők, záporok és zivatarok az időszakot is segítenek belőni: időjárásunk fő elemei júniust idézik. Északnyugat-Európa térségében az óceán fölött erős és szűnni nem akaró ciklonális tevékenység folyik, az óramutató járásával ellentétesen forgó légörvények pedig

Afrika felől sodornak hozzánk meleg levegőt, és egymás után bocsátják felénk a csapadékot hozó frontokat. Ne csodálkozzunk, ha a parkolóban állva is sáros lesz az autó, szaharai por is érkezhet

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa. Nézzük a részleteket.

Szerdán az aktuális ciklon első csapadékhulláma érkezik fölénk, nyugatról keletre tartva nagyjából két nap alatt vonul át rajtunk. Szerdán inkább nyugaton, csütörtökön pedig keleten számíthatunk a záporok, zivatarok mellett áztató esőre is. A hőmérséklet 24-30, majd 21-31 fok között várható.

Pénteken már csak északkeleten valószínű egy-egy eső, a sok napsütés mellett ismét 30 fok körüli értékeket mérhetünk.

Hétvégére változékony időre készülhetünk: tartós eső nem lesz, de országszerte nagy eséllyel alakulhat ki zápor zivatar, miközben 22-29, illetve 19-28 fok körül alakulnak a csúcsok.

Jelen állás szerint a folytatásban, azaz a jövő hét elején is marad a „nyár” 25-30 fokos maximumokkal, amelyet továbbra is csapadékhullámok tarkítanak majd.