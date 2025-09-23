„Az emberiség minden egyes nap istent játszik” – interjú Ben Lamm-mel

A Colossal Biosciences nevével az utóbbi időkben olyan hírfogyasztók is találkozhattak, akik kevéssé érdeklődnek a biotechnológia és a természetvédelem iránt: a cég 2025 áprilisában jelentette be, hogy

génszerkesztés segítségével újraalkotta a jégkor emblematikus ragadozóját, az óriásfarkast.

Hogy beszélhetünk-e tényleges feltámasztásról, arról ebben a cikkben írtunk bővebben.

A George Church genetikus és Ben Lamm vállalkozó összefogásával létrejött Colossal a többi között azt a célt tűzte ki, hogy visszahozza a gyapjas mamutot, azóta viszont az erszényesfarkassal, azaz a tasman tigrissel, a dodóval, az óriásfarkassal és a moával is bővült a feltámasztandók listája. A vállalatnál a rekonstruáláshoz a genetikai eszközök mellett modern rokonokat használnak fel, az elképzelés pedig az, hogy az így megalkotott, a célfajra emlékeztető hibrideket idővel visszatelepítsék eredeti élőhelyükre.

A vállalat emellett feladatának tekinti a projektjeihez kifejlesztett technológiák egyéb területeken, például a természetvédelemben és egészségügyben való kamatoztatását. Bár a génszerkesztés területén eddig elért eredményeket a szakma elismeri, a célok és módszerek kapcsán sok a kritika, amelyeket itt részleteztünk.

A 2025. szeptember 18–19-én megrendezett budapesti Brain Barra Ben Lammot is meghívták. A több technológiai jellegű vállalkozásban is érintett szakembert előadása előtt, exkluzív interjú keretében kérdezhette a 24.hu.

A videójátékoktól a mesterséges intelligencián át a biotechnológiáig: mi volt a fő elv, amely végigkísérte a különféle vállalkozásain?

Szeretek rendszert építeni, illetve nálam okosabb emberekkel együttműködni. Minden vállalkozásomban aktívan részt tudtam venni az ötletelésben, a kérdésfelvetésben. Általában nem vagyok szakértője az adott területnek, de megtalálom a megfelelő embereket.

Az elsődleges közös pont egyértelműen a technológia, a második a jó szakértők, a harmadik pedig a rendszerszintűség. Mindegy, hogy műholdfelbocsátásról, játékfejlesztésről, társalgó MI létrehozásáról vagy fajok feltámasztásáról van szó, végpontok közötti rendszerekkel dolgozom, ezeket meg kell tervezni és fel kell építeni.

Inkább üzletemberként, technológusként vagy valami egészen másként tekint magára?

Leginkább munkavállalónak alkalmatlan személyként. Szeretek sokféle, érdekes kérdést feltenni, azt hiszem, abban vagyok jó, hogy ezzel válaszkeresésre ösztönözzem a többieket. Kicsit üzleti, kicsit mérnöki, kicsit kreatív gondolkodás és problémamegoldás-jellegű a munkám.

Nem egyszerű egyensúlyt találni a kereskedelmi siker és a tudományosság között. Miként definiálná a felelősségteljes innovációt?