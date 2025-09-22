Kétszáz éves csata nyomaira bukkantak fémkeresőkkel

Az 1792-es lengyel–orosz háború egyik meghatározó összecsapásának leleteire bukkanta Lengyelországban. Az Uchanie nevű falu melletti erdőben vívott csatában a lengyel katonák a természetes terepet kihasználva tartóztatták fel az óriási túlerőben lévő orosz sereget – írja a Heritage Daily.

Az ütközet helyszínén engedéllyel rendelkező fémkeresősök végeztek kutatást, amelynek alkalmával számos a csatához köthető tárgyat hoztak felszínre. Egyebek mellett korabeli pénzeket, 20 darab muskétagolyót, három ágyúgolyót és egy ötös számmal díszített ruhagombot. Ennek a gombnak köszönhetően a szakértőknek sikerült beazonosítaniuk, hogy az 5. gyalogsági ezred katonái harcoltak Uchanie mellett.

4 fotó

Az 5. gyalogezred katonái jellegzetes fekete egyenruhát és arany színű gombokat viseltek. Korábbi felfedezésekből ismert, hogy a 18. század több fontos hadjáratában is fontos szerepet töltöttek be.

Az uchanie-i csatát 1792. július 18-án vívták, az előrenyomuló oroszokat feltartóztató lengyeleket Tadeusz Kościuszko tábornok vezette. A jelentős túlerő ellenére sokáig kitartott, ám végül vissza kellett vonulnia, nehogy az ellenség bekerítse és csapdába ejtse csapatait. A lépést néhány tiszt megfutamodásként értékelte és kritizálta, ám Kościuszko helytállása miatt Lengyelország legmagasabb kitüntetésében részesült. A háború végül Oroszország győzelmével zárult.

