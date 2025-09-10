Dermesztő eredményt hozott egy ultra-feldolgozott élelmiszereket vizsgáló kutatás

A dániai Koppenhágai Egyetem kutatóinak új tanulmánya kimutatta, hogy az ultra-feldolgozott élelmiszerek (UPF) háromféle módon is károsíthatják a férfiak egészségét: súlygyarapodást okozhatnak, hozzájárulhatnak a természetes hormonháztartás felborulásához, és a sperma minőségének romlásához is – írja a Science Alert.

A kutatók alapvetően azt szerették volna kideríteni, hogy az élelmiszerek feldolgozott jellege hatással van-e az ember egészségére – még akkor is, ha az étrend kalória- és tápanyagtartalma változatlan marad. Ez azért fontos kérdés, mert bár számos kutatás összefüggésbe hozta az UPF-eket a negatív egészségügyi hatásokkal, de az nem volt világos, hogy ez miből fakad:

az étel elkészítésének módjától,

a bennük lévő összetevőkből,

vagy inkább abból, hogy hajlamosak vagyunk ezekből nagyobb mennyiséget fogyasztani.

Ijesztő eredmények

A tanulmányban 43, 20 és 35 év közötti férfi vett részt, akik két különböző diétát próbáltak ki, három hónapos szünettel. A két diéta kalória- és tápanyagbevitelben megegyezett, de az egyikben nagyrészt UPF-ek, míg a másikban nagyrészt feldolgozatlan élelmiszerek voltak.

Az előbbi diéta hatására a férfiak átlagosan körülbelül egy kilogramm extra zsírtömeget szedtek magukra, miközben a műanyagokkal kapcsolatos ftalátvegyület, a cxMINP szintje is aggasztó mértékben megemelkedett a szervezetükben. Ez azért zavaró, mert egy olyan anyagról beszélünk, amelyről ismert, hogy megzavarja a hormonháztartást.

A kutatók által észlelt UPF-diéta harmadik negatív hatása a tesztoszteronszint és a spermiumtermeléshez elengedhetetlen tüszőstimuláló hormon szintjének csökkenése volt.

A Cell Metabolism című folyóiratban megjelent kutatás szerint az UPF-alapú étrendek a szennyező anyagok felhalmozódását okozták a vérben és az ondóban is.

Jessica Preston táplálkozáskutató szerint az eredmények egyértelműen azt bizonyítják, hogy az ultra-feldolgozott élelmiszerek károsítják a reprodukciós és anyagcsere-egészségünket, még akkor is, ha nem fogyasztjuk őket túlzott mennyiségben. Így tehát bár olcsóbb, és gyorsabb lehet ezekhez hozzájutni, érdemes elkerülni az ilyen ételeket, amikor csak lehet.