Több millió éves rovarkövületre bukkantak a Bakonyban

Egy friss tanulmány alapján egy Pula közelében lévő, 4 millió éves krátertó üledékéből került elő Magyarország első ismert őspoloskafaja, a Pulafulvius pliocenicus – olvasható az ELTE közleményében. A felfedezés új adatot szolgáltat a Kárpát-medence egykori szubtrópusi klímájáról.

A Bakonyban, Veszprém vármegyében található Pula közelében lévő egykori alginitbánya kiemelt jelentőségű hazai paleontológiai lelőhely, az egykori krátertó pliocénkorú, nagyjából 4 millió éves. Az alginit számos növény és állat testének maradványait őrizte meg, a helyszínen találtak már

levélkövületeket;

különféle ízeltlábúak és halak lenyomatait;

illetve nagytestű emlősök, például orrszarvúk fosszíliáit.

Az itt begyűjtött több száz ízeltlábúlelet között volt egy poloskáé is, ez nemrég keltette fel a kutatók érdeklődését. A fosszíliát Kóbor Péter, a HUN-REN ATK Növényvédelmi Intézet poloskákra szakosodott entomológusa, Szabó Márton, az MNMKK Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tára és az ELTE Őslénytani Tanszék szakembere, Szappanos Bálint, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága munkatársa, valamint Artur Taszakowski, a lengyel Sziléziai Egyetem mezeipoloska-specialista kutatója elemezték.

A kövületet Szappanos Bálint találta meg egy évekkel ezelőtti terepbejárás során. Noha a példány állapota első ránézésre nem sok jót ígér, kellő mennyiségű kulcsfontosságú morfológiai bélyeg őrződött meg rajta ahhoz, hogy rendszertani helyzetét közelebbről is megvizsgálhassák.

Így derült ki, hogy az állat a Cylapinae mezeipoloska alcsaládba tartozott és egy új nembe sorolható.

A faj neve Pulára és a lelőhelyre utalva Pulafulvius pliocenicus lett.

A felfedezés ismét megerősíti a lelőhely jelentőségét. Noha már számos rovarmaradványt vizsgáltak a hazai kutatók, a mostani az első őspoloskánk, a Pulafulvius pliocenicus egyben alcsaládjának legfiatalabb fosszilis tagja.

A Cylapinae alcsalád ma egy trópusi-szubtrópusi elterjedésű csoport, ezért a kutatók azt feltételezik, hogy Európa középső és keleti régiójából, így a Kárpát-medencéből a pleisztocén lehűlés miatt tűnhettek el. A pulai krátertó paleoklimatológiai aspektusai a helyi alginitben megőrződött 4 millió éves halálközösség alapján jó közelítéssel rekonstruálhatók: a helyi leletanyagban felismert egyéb mediterrán ízeltlábú-faunaelemek, például sünbogarak, termeszek, valamint maga az új faj is az egykori élőhely klímájának nedves szubtrópusi mivoltáról alkotott elképzelést erősítik.