cigányorsós juliannaromaroma-sorozat
Tudomány

Miért vándorolhattak a cigányok?

24.hu
admin Bihari Dániel
2025. 09. 06. 11:16
24.hu
A vándorlás mint a cigányok egészére jellemző, „hagyományos” életforma, nem több sztereotípiánál. Sokan már a kezdet kezdetén letelepedtek, akik mégis útra keltek, kényszerből tették: nehéz, kiszámíthatatlan volt a vándorélet – kemény munkával és sok szervezéssel.

A magyarországi cigány közösségek történetét feldolgozó sorozatunk második egységében a sztereotípiákra, pontosabban azok közép- és kora újkori gyökereire koncentrálunk. Az előző részben tisztáztuk, hogy a vajdát nem feltétlenül a közösség választotta, és mindenképp a király vagy a földesúr nevezte ki, feladata elsősorban a kapcsolattartás és a csoport vezetése volt. A XIX. században a tisztség meg is szűnt, senki nem sírta vissza. A folytatásban – maradva a kezdeteknél – a vándorlás, mint a cigányságra állítólag jellemző életmód kerül terítékre Dr. Orsós Julianna történész kalauzolásával.

Mohos Márton / 24.hu Dr. Orsós Julianna

Nem mindenki vándorolt

Kezdjük azzal, hogy az állandó vándorlás, költözés, helyváltoztatás, mint korai cigány „életforma”: önmagában sztereotípia. Az első ismert, romákat említő dokumentum a Magyar Királyság területén 1423-ból származik, ettől kezdve a középkor folyamán elvétve, pontszerűen tűnnek fel különböző oklevelekben. A fennmaradt források szűkössége okán általános képet nem alkothatunk az életmódjukról, ám egyes említésekből tisztán látszik, hogy a közhiedelemmel ellentétben már a XV. századtól voltak akár jelentős létszámú helyben lakó közösségek, amelyek vagy földesúri birtokok jobbágyaiként, vagy a városok peremén, korabeli latin kifejezéssel a suburbiumban, vagyis a külvárosban telepedtek le.

Miért a külvárosban?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szijjártó hozzáteszi a magáét az esti ír-magyarhoz
Huszonkét év után került elő a hőmérő egy kínai nő fenekéből
Magyar Péter: Kötcsén két új szereplőt mutatunk be
Kapu Tibort meghívták Kötcsére, ahova el is megy
Szijjártó: Legalább öt napra leáll az olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik