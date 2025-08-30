Néhányszor leszakad majd az ég hétvégén

A hétvége időjárását a felettünk húzódó hidegfront alakítja majd: ennek hatására többfelé és egyes helyeken akár több alkalommal is záporok, zivatarok alakulnak ki – írja a Kiderül. Augusztus 30-án szombaton alapvetően felhős idő várható, az időszakosan vékonyodó, szakadozottá váló felhőzet mellett kevés napsütésre lehet számítani. Előbb csökkenni fog a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben újra egyre nagyobb területen lesz valószínű eső, zápor, zivatar.

A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye.

Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő este 18, 23 fokra számíthatunk.

Vasárnap a Nyugat-Dunántúlon enyhén napos, másutt jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, de reggelre előbb a Nyugat-Dunántúlon, estére pedig keletebbre is zömmel megszűnik a csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 15, 20, a csúcsérték 22, 30 fok között alakul.