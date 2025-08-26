200 millió éves csontokra bukkantak a tómedret ásó falubeliek

Jó állapotú, a jurakorból fennmaradt krokodilszerű őshüllő maradványaira bukkantak az indiai Radzsisztán állam területén – írja a BBC. A phytosaurusok csoportjába tartozó állat kövülete 1,5–2 méter hosszú, és 200 millió éves lehet.

A fosszíliát Narajandasz Inkhija hidrológus és csapata ásta ki Megha falu közelében. Inkhija szerint a környéken még sok rejtett kövület várhat a felfedezésre, a lelőhely pedig idővel turisztikai célponttá teheti a területet.

A phytosaurusok vízhez kötődő életmódot folytattak, folyókban és a szárazföldön egyaránt éltek. Megjelenésükben kísértetiesen hasonlítottak a mai krokodilokhoz, de külön csoportot alkottak – igaz, rendelkeztek közös őssel.

A különleges maradványokat néhány falubeli fedezte fel múlt héten, miközben egy tómedret ástak.

Miután felfigyeltek néhány csontra emlékeztető képződményt a talajban, értesítették a hatóságokat.

A hivatásos feltáráson egy tojásra emlékeztető fosszíliát is megtaláltak, lehetséges, hogy ez a hüllőé volt. Magát a phytosaurust közepes méretűnek ítélték, felfedezése azt jelzi, hogy a környéken egykor egy folyó húzódott.

A phytosaurus-kövületek bizonyos térségekben viszonylag gyakoriak, az azonban már jóval ritkább, hogy egyetlen példánytól ennyi csont maradjon fel. Megha egyébként a Lathi-formáció nevű geológiai képződmény része, ahol az évek során számos jura kori lelet került elő.