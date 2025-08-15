Több millió éves lábnyomokat fedett fel a texasi árvíz

15 darab 115 millió éves dinoszaurusz-lábnyomot fedtek fel a texasi áradások – írja a Live Science. A leleteket önkéntesek találták meg júliusban Travis megye északnyugati részén, a nyomok egyenként 46–51 centiméter hosszúak.

Matthew Brown, az Austini Texasi Egyetem paleontológusa szerint a maradványok az Acrocanthosaurushoz hasonló,

körülbelül 11 méter hosszú, kétlábú húsevő dinoszauruszoktól származnak.

Az Acrocanthosaurus a kréta kor idején, 115–105 millió évvel ezelőtt élt, akkoriban Észak-Amerika legnagyobb ragadozója volt. A csoport tagjai sokban hasonlítottak a későbbi Tyrannosaurus rexre, de valamivel kisebbek voltak.

A szakemberek azt feltételezik, hogy a nyomokat több példány hagyta. Brown szerint céljuk az, hogy visszatérjenek a helyszínre, és részletesebben is dokumentálják. A lelőhely nem teljesen ismeretlen, utoljára az 1990-es években vizsgálták meg.

A nyomok a Sandy Creeknél kerültek elő, a hasonló vízfolyások átszelik a Glen Rose-formáció nevű, nagyjából 110 millió éves kőzetréteget. Travis megye megközelítőleg 320 kilométerre fekszik a híres Dinosaur Valley Nemzeti Parkról, amely jól megőrződött dinónyomairól ismert.

„A fosszilizálódott dinoszaurusz-lábnyomok viszonylag gyakoriak Travis megyében. A Texasi Egyetem kutatói már korábban is dokumentáltak lábnyomokat Sandy Creek ezen területén, a mostani történelmi vihar során pedig a patak partján újabb nyomokat fedeztek fel” – mondta Brown.

A mezozoikum idején (252–66 millió évvel ezelőtt) a mai Texas egész területén éltek dinoszauruszok. A kövületek és lábnyomok többsége a kréta korból (144–66 millió évvel ezelőtt) származik, amikor a régiót puha iszap és sekély tenger borította.