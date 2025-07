Kiszagolhatják a kutyák a Parkinson-kórt

Napjainkban még mindig nem létezik eredményes teszt a Parkinson-kór korai kimutatására. A tudósok azonban folyamatosan próbálkoznak, most pedig lehet, hogy áttörést értek el, ugyanis egy brit kutatás során meg tudták tanítani a kutyákat a Parkinson-kór kiszagolására. A kettős vak kísérletben egy golden retriever és egy labrador is képes volt kiszagolni, mely bőrminták származnak Parkinson-kóros emberektől – írja a Science Alert.

Az, hogy a Parkinson-kór jelentősen megváltoztatja az ember testszagát, nagyjából egy évtizede ismert. Joy Milne ugyanis 12 évvel azelőtt, hogy férjénél Parkinson-kórt diagnosztizáltak volna, érezte, hogy valami nincs rendben. A nő 2016-ban rendkívüli képességeiről híressé is vált az idegtudósok körében, egyetlen téves azonosítása pedig közel egy évvel később szintén helyesnek bizonyult. Így tehát adta magát a feltételezés, hogy a jobb szaglási képességekkel rendelkező fajok még ügyesebbek lehetnek.

A kutyákról márpedig köztudott, hogy hihetetlen szaglással rendelkeznek. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy háziállatok megérezhetik a stresszt, a koronavírus-fertőzést, sőt még a rákot is – tehát, ha létezik a Parkinson-kórra jellemző jellegzetes szag, akkor vélhetően egy kutya is ki tudja azt szimatolni. Volt is néhány ígéretes kísérlet ezen a téren, aztán a Medical Detection Dogs nevű program és a Manchesteri Egyetem idegtudósai közösen kezdtek kutatni.

2019-ben például manchesteri kutatók segítettek azonosítani, hogy mely szagösszetevők teszik különlegessé a Parkinson-kór jellegzetes szagát.

A baj azonban az, hogy nem minden eb ért a szimatoláshoz: a jelenlegi teszten 10 kutyából csak 2 teljesítette sikeresen a kiképzést. Nicola Rooney, a Bristoli Egyetem állatviselkedés-kutatója szerint azonban náluk a 70 és 80 százalékos érzékelés jóval meghaladja a véletlenszerűséget, és úgy véli, hogy bizonyos kutyafajták segíthetnek egy gyors, noninvazív, költséghatékony módszer kidolgozásában a Parkinson-kóros betegek azonosítására.

Claire Guest, a Medical Detection Dogs vezérigazgatója szerint, mivel jelenleg nincs korai teszt a Parkinson-kór kimutatására, és a tünetek akár 20 évvel korábban is feltűnhetnek, nagyon fontos, hogy mielőbbi diagnózist tudjanak felállítani a betegségről. Ebben pedig segítségükre lehetnek a kutyák.