Kánikula: Mindegy mit, csak igyunk?

Lassan megszokjuk, hogy az amúgy is enyhe tél után az időjárás átugorja a tavaszt, és azonnal nyárba fordul – idén már nyár elején megtapasztalhattuk a kánikulát, bőven 30 fokok feletti napokkal. Ritkán gondolunk bele, hogy a hőség nemcsak kellemetlen, hanem a szervezetet is megterheli: védekezni kell ellene, méghozzá többek közt megfelelő folyadékpótlással.

Az ok egyszerű: szervezetünk egyfajta vízhűtéssel igyekszik fenntartani a működéséhez optimális belső hőmérsékletet. A bőrünkre kiülő izzadtság elpárolog, a párolgás hőt von el a bőrfelszínről, és lehűti a közvetlenül alatta futó erekben a vért. Csakhogy ez nem egy zárt rendszer, a „hűtőfolyadék” gyors ütemben fogy, pótlás nélkül pedig egyre komolyabb kiszáradást okoz „odabent”. Hidratáltságunk tehát a megfelelő testhőmérséklet fenntartása miatt is alapvető létszükséglet, az életműködésünk egyik feltétele, de emellett hozzájárul például a mentális egészséghez, a központi idegrendszer és a vese működéséhez is. Ha az egyensúly felborul, testi vagy mentális hiánytünetek jelentkezhetnek.

Egészségügyi szakemberek egybehangzó véleménye szerint a folyadékpótlás legideálisabb eszköze a víz – a kérdés már csak az, hogy mennyit, miért és milyet? A választ dr. Toldy-Schedel Emil Kardiológus, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója adja meg az alábbi videóban: