Különös viselkedést figyeltek meg a csimpánzoknál

Meglehetősen furcsa viselkedés kezdett el terjedni fogságban élő csimpánzok egy csoportján belül. Egy zambiai vadvédelmi rezervátum főemlősei fűszálakat kezdtek füleikbe, illetve végbélnyílásaikba helyezni, a szakértőknek pedig eleinte fogalmuk sem volt, miért, a szokásnak ugyanis látszólag semmilyen haszna nincs – írja a Live Science.

A kutatók először 2010-ben figyeltek fel a különös trendre, egy Julie nevű nősténynél, akitől hamar csoportja más egyedei is átvették. A szokás ráadásul Julie halála után is fennmaradt, egyfajta kulturális tradícióvá vált. Csaknem 15 évvel később a viselkedés egy másik csimpánzcsoportban is felütötte a fejét, méghozzá úgy, hogy tagjai semmilyen kapcsolatba nem kerültek az előző populációval

– számoltak be róla egy új tanulmány szerzői.

Mint később kiderült, feltehetőleg mindkét csoport gondozóiktól leshette el a mintát, mivel azok rendszeresen dugtak fű- és gyufaszálakat saját füleikbe, hogy kitisztítsák azokat.

A csimpánzok erősen társas állatok, így életük fontos részét képezi, hogy társaikat utánozzák. Az imitálás útján elengedhetetlen ismereteket tanulnak meg, például az élelemhez jutás, az eszközhasználat és a sebgyógyítás képességét. A fűszálak testnyílásba helyezésének ilyen gyakorlati hasznai nincsenek, a kutatók szerint ugyanakkor segítheti a szociális kapcsolatok erősítését.

Azzal, hogy lemásolják egymást a csimpánzok azt kommunikálják egymás felé, hogy odafigyelnek a másikra, sőt kedvelik is. Ez szoros kapcsolatokat eredményezhet és a hovatartozás érzését is kelti az állatokban

– fogalmazott Edwin van Leeuwen, a tanulmány első szerzője.

