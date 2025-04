Oroszlánharapás nyomaira bukkantak egy 1800 éves emberi csontvázon az Egyesült Királyság északi részén, York területén. A Heritage Daily szerint ez az első közvetlen fizikai bizonyítéka annak, hogy a Római Birodalom provinciáiban, még Európa északi részén is tartottak gladiátorviadalokat, ráadásul vadállatokkal.

A vizsgált maradványokat egy római kori temetőben tárták fel, ahol korábban már több mint 80, főként fiatal férfiakhoz tartozó, lefejezett csontvázat találtak. A legújabb vizsgálatok során az egyik ember medencecsontján olyan harapásnyomokat azonosítottak, amelyek egy nagytestű ragadozótól származnak. Az összehasonlító elemzések révén kiderült, hogy a harapásnyomok megegyeznek az oroszlánok által okozott sérülésekkel.​

A csontvázon talált sérülések és a testfelépítés alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az elhunyt valószínűleg egy olyan gladiátor volt, aki vadállatokkal küzdött az arénában.

A harapásnyomok mellett a csontvázon korábbi sérülések és intenzív fizikai megterhelés jelei is felfedezhetők, ami alátámasztja a gladiátorokra jellemző életmódot. A lefejezés valószínűleg már a halála után történt, ami a római temetkezési szokások része lehetett. York, az egykori Eboracum, a római Britannia egyik fontos városa volt, és bár eddig nem találtak amfiteátrumot a területen, a temetőben talált maradványok arra utalnak, hogy mégis rendeztek gladiátorviadalokat.

A PLOS ONE tudományos folyóiratban megjelent tanulmány arra világít rá, hogy nemcsak Rómában, hanem a birodalom távoli részein is jelen voltak a gladiátorviadalok. Az pedig, hogy vadállatok is jelen voltak ezeken az eseményeken, azt is bizonyítja, hogy Római Birodalom milyen kiterjedt logisztikai hálózattal rendelkezett, amely lehetővé tette az egzotikus állatok, például az oroszlánok Afrikából egészen Britanniáig történő szállítását.