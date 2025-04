Négyezer éve élt harcos arca elevenedett meg

Nagyjából 4000 éve élt harcos arcát rekonstruálták, akinek a maradványait még 2004-ben találták meg Szibériában. Az orosz Észak-keleti Szövetségi Egyetem kutatói által alkotott képen a teljes korabeli fegyverzet is látható.

6 fotó

A Jakutföldön felfedezett csontváz mellett a régészek nyílhegyekre és állatcsontokból készült lapokra is bukkantak, amelyek egykor egy pajzsot formálhattak. A szakértők szerint eredetileg íjat is temettek az elhunyt mellé, ez azonban nem maradt fenn, mivel a fa meglehetősen gyorsan bomlik. A leletek ugyanakkor az íj nélkül is arra mutatnak, hogy a férfi fegyverforgató lehetett életében – derül ki a Live Science beszámolójából.

A harcos nagyjából 165 centiméter magas volt és a 40-50-es éveiben járhatott, amikor meghalt. Ez abban a korszakban kifejezetten magas kornak számított. Az elhunyt feltehetőleg az Ymyyakhtakh kultúra tagja volt, egy újkőkorszaki népcsoporté, amely nomád vadászó-gyűjtögető életmódot folytatott.Csontjain több gyógyult sérülés nyomait is azonosították, amelyek tovább erősítik az elképzelést, miszerint csaták aktív résztvevője volt.

Ezt jelzi az a tény is, hogy a kutatók a csontlapokban nyílhegyek töredékeire lettek figyelmesek, vagyis a férfi pajzsát többször is találat érhette harc közben.