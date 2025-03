Ukrajnában járt Krausz Ferenc

Két Nobel-díjas fizikus, a magyar Krausz Ferenc és a francia Serge Haroche tartott előadásokat Kijevi Nemzeti Egyetem és a Harkivi Nemzeti Egyetem bombabunkereiben, ahol panelbeszélgetéseken is részt vettek. Erről az Ukrajna védelmére adományokat gyűjtő The North Atlantic Fella Organization (NAFO) magyarországi oldala számolt be.

A két kutató felkereste a támadásokban lerombolt épületeket, egy föld alatti iskolát a frontvonal közelében, valamint egy tavalyi orosz rakétacsapásban megrongálódott kijevi gyermekkórházat. A tudósok egy olyan petíciót is elvittek, amelyet több mint 120 Nobel-díjas írt alá, a dokumentumban azt követelik, hogy a befagyasztott orosz vagyonból segítsék Ukrajna újjáépítését és támogassák az orosz agresszió által érintetteket.

A látogatásról a Nobel-díj hivatalos oldala is hírt adott közösségi oldalán, a beszámoló szerint a páros légiriadók közepette tartotta meg előadásait.

Krausz Ferenc látogatása során kiemelte: a Nobel-díj felelősséggel is jár, nemcsak a tudományos világgal, hanem az egész emberiséggel szemben.

Krausz Ferenc 2023-ban megosztva kapta meg a legrangosabb tudományos díjat fizikai kategóriában. A magyar kutató életéről és munkásságáról itt írtunk részletesen.



Az elmúlt időszakban a hazai tudományos és akadémiai közösség több rangos tagja nyilatkozatban állt ki Ukrajna mellett. A dokumentumot már több mint 350-en írták alá.