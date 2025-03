Már egyetlen alvás nélkül töltött éjszaka is súlyos gondot okozhat

A mai, rohanó világban sokszor annyi tennivalónk van, hogy úgy érezhetjük, kevés a 24 óra, emiatt pedig sokan az alváson spórolnak. Mindezt tesszük annak ellenére, hogy a krónikus alváshiány veszélyei széles körben ismertek: gyakori hangulatingadozások, kognitív károsodás, és különböző egészségügyi problémák is jelentkezhetnek. Egy új tanulmány azt is megállapította, hogy akár egyetlen alvásmegvonással töltött éjszaka is jelentős felfordulást okozhat az immunrendszerben, ami hozzájárulhat az elhízás, a cukorbetegség és a szívbetegség kialakulásához – írja a Science Alert.

A kuvaiti Dasman Diabetes Institute szakemberei szerint bár számos bizonyíték van arra, hogy az alváshiány milyen egészségügyi problémákat okoz, a konkrét mechanizmusokról még mindig keveset tudni.

A kutatók ezért arra törekedtek, hogy megértsék az alváshiány hatását a keringő immunsejtetkre – a monicitákra –, és arra, hogy ez miként függ össze a gyulladással. A monociták nagy méretű leukociták, vagyis fehérvérsejtek, amelyek kulcsszerepet játszanak a veleszületett immunvédelemben. Ez biztosítja a szervezet első védelmi vonalát a behatoló kórokozókkal szemben, és alapvetően három csoportra oszthatók: klasszikus, nem klasszikus, valamint átmeneti. A nem klasszikus monociták az érrendszerben és az ereken kívüli szövetekben találhatók meg, és gyulladásos jeleket használnak a szervezet immunválaszának szabályozására.

A Journal of Immunology szaklapban megjelent tanulmány szerint a kutatók 276 egészséges felnőttet vontak be változó testtömeg-indexük (BMI) alapján, akik közül 237-en fejezték be a vizsgálatot. A szakértők elemezték az alanyok alvási szokásait, és figyelték a vérüket a különböző monocita-alcsoportok szintjére, valamint a gyulladásos markerekre. A tanulmány megállapította, hogy az elhízott résztvevők alvásminősége szignifikánsan rosszabb volt, mint a soványabb társaiknál, valamint magasabb volt a krónikus gyulladás is a szervezetükben.

Emellett több, nem klasszikus monocitával is rendelkeztek, ami alacsonyabb alvásminőséggel és megnövekedett gyulladásos markerekkel korrelált.

A súly fontosságáról megbizonyosodva egy második vizsgálatot is elvégeztek, amely során 5 sovány, egészséges felnőtt adott vérmintát egy 24 órás alvásmegvonásos időszak után. Néhány nappal később, amikor már kipihentek voltak, ismét vettek tőlük vért. Az eredmények pedig azt mutatták, hogy már egyetlen alvásmegvonással töltött nap is megnöveli a monociták mennyiségét a vérben, ami gyulladást válthat ki. A vékony résztvevők értékei megközelítették az elhízott, rosszul alvó önkéntesek értékeit.