Hitler nem bírta a dobozos sört

Az American Can Company 1933-ban fejlesztette ki az első olyan fémdobozt, amely egy műanyag bevonat segítségével megfelelő szigetelést biztosított ahhoz, hogy a sör ne veszítse el jellegzetes ízét. Két évvel később pedig a New Jerseyben alapított Gottfried Krueger Sörfőzde volt az első, amely elszánta magát a kockázatos lépésre.

A cég vezetői annyira féltek a bukástól, hogy a telephelyüktől több száz mérföldre, a virginiai Richmondban kezdték el árulni terméküket

– írja a Múlt-kor.hu.

Azért nem az ismeretlenbe ugrottak, még 1933-ban 2000 doboz „Krueger Különleges Söre” nevű készítményt osztottak szét hűséges vásárlóik között, és mindegyik mellé járt egy kérdőív. Mivel a kóstolók több mint 90 százaléka pozitív visszajelzést küldött, elérkezett a piaci megmérettetés ideje. A siker óriási volt, a világ első dobozos söréből már az első évben 200 milliót adtak el.

A hatalmas sikernek köszönhetően 1935 folyamán több nagy sörgyártó is elkészítette a maga dobozos sörét, és év végén már Nagy-Britanniában is megjelent az új csomagolású ital. A hitleri Németországnak azonban nem tetszett az ötlet, és egészen 1951-ig kellett várni, mire a sörfogyasztásról nevezetes németeknek is megadatott a lehetőség, hogy dobozból igyák kedvenc italukat.