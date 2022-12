Kozmikus karácsonyfaizzót fotózott a James Webb űrtávcső

Egy 220 millió fényévre fekvő galaxist örökített meg a James Webb űrtávcső (JWST) – írja a Space.com. Az NGC 7469 a Pegasus csillagképben található, a spirálgalaxis egy aktív galaxismag (AGN) körül tekereg.

A képen a rendszer úgy ragyog, akár egy karácsonyfaizzó.

Bár a galaxist az évek során kifejezetten sokat tanulmányozták, a JWST most minden korábbinál több részletet tárt fel róla.

Az NGC 7469 pont úgy helyezkedik el, hogy a szakértők az egész 90 ezer fényév széles struktúrájára rálátnak. Aktív galaxismagja külön érdekes, ez egy olyan fényes régió a rendszer közepén, ahol egy szupermasszív fekete lyuk nagy mennyiségű port és gázt nyel el. Az AGN-ek nem ritkák, ami szokatlan, hogy az NGC 7469 csillagontó gyűrűje mindössze 1500 fényévre van az aktív galaxismagtól.

Az anyag sűrűsége miatt eddig nem volt egyszerű az AGN és a csillagontó gyűrű megfigyelése, a James Webb érzékeny infravörös műszerei azonban lehetőséget teremtettek a vizsgálatra. Az új felvétel korábban nem látott részleteket mutatott meg a galaxismagról, többek között eddig nem ismert csillagszületési csoportok is kirajzolódtak. Az űrtávcső olyan ionizált gázt is detektált, amely 6,4 millió kilométer per órával száguld a magból.

Érdekes módon a felvételen látható hatágú, kitörésre emlékeztető struktúra valójában nem létezik. A mintázat a fényelhajlás következtében, a képalkotás során jött létre.