Így tedd fenntarthatóbbá a mosási rutinodat!

Tudatosabbak lettek a magyarok, ha háztartásigép-vásárlásról van, sokan pedig a mosási rutinjukon is változtattak az energiavészhelyzet következtében – derült ki egy friss felmérésből. Egyre többen tisztában vannak azzal, hogy ha jobb energiabesorolású gépeket választunk, az hosszú távon a pénztárcánknak is kedvez. Egy A-energiabesorolású mosógéppel például nemcsak áramot, hanem vizet is spórolhatunk, de az energiacímkén túl érdemes figyelni a készülék funkcióira, programjaira is, ha rezsiszámla mellett az ökolábnyomunkat is csökkentenénk.

A fenntarthatóság már az árnál is fontosabb szempont lett a magyarok számára a háztartásigép-vásárlásnál, a lakosság nagy része pedig azt is tudja, hogy hosszú távon akkor spórol a legtöbbet, ha a tudatosabb készülékhasználat mellett arra is figyel, hogy minél magasabb energiabesorolású modellt válasszon – derült ki a Gorenje Magyarország Kft. legfrissebb felméréséből[1]. Bár egy tavalyi fogyasztói kutatásból[2] még az látszott, hogy egyértelműen a készülék ára a prioritás a vásárlásnál, 2022-ben többek között az energiavészhelyzet és az infláció hatására már sokkal tudatosabban, elsősorban energia- és vízhasználat alapján választanak gépet a magyarok. A gyártók is egyre eltökéltebbek A vásárlói tudatosság a gyártókat is új, korszerűbb megoldásokra ösztönzi mind a termékfejlesztés és alapanyaghasználat, mind a gyártás és a szállítás terén. A Gorenje új WaveActive mosógépcsaládjának tervezésénél különösen fontos szempont volt a gépek ökológiai lábnyomának csökkentése, így a készülékek 95 százaléka hatékonyan újrahasznosítható anyagokból készül. Ezenkívül a termékcsaládban a legtöbb készülék A osztályú energiacímkével hódít a piacon, vagyis a legmagasabb környezetvédelmi előírásoknak is megfelel. Az új kollekció termékei Inverteres PowerDrive motorral működnek, ennek köszönhetően minden mosási ciklus alatt energiát takarítanak meg. Új funkciók a környezet védelmében A piacon fellelhető legújabb modellek között számos modell már ECO-funkcióval is el van látva, ez ugyanakkor még kevésbé ismert a vásárlók körében. Ennél a programnál általában hosszabb a mosási idő, azonban ez ne ijesszen meg senkit, mert az alacsonyabb mosási hőmérséklet (20-30 fok) kevesebb energiafogyasztással jár, hiszen egy mosógép a legtöbb áramot a víz felmelegítésére használja. A mérsékelt hővel nemcsak rezsinket csökkenthetjük, hanem ruháink élettartamát is megnövelhetjük. Ezen túl az WaveActive mosógépeknél úgynevezett SteamTech tisztítást is használhatunk, mely jelentősen megkönnyíti a mosási műveleteket, a gőzfunkció ugyanis tökéletes alternatíva akkor, ha a ruháknak csak egy kis felfrissítésre van szükségük. Ezzel a technológiával csökkenthetjük a gyűrődéseket, eltávolíthatjuk a kellemetlen szagokat és a baktériumokat is. A nyári-őszi ruhacserénél például kifejezetten hasznos lehet ez a funkció, hiszen a tisztán eltett, de szekrényben vagy bőröndben pihenő ruháknak éppen elég egy kis frissítés mielőtt újra használni kezdjük őket! Ha viszont pont az erős tisztítás és fertőtlenítés a cél, a SuperHygiene funkcióval extra fertőtlenítőszert adagolhatunk készülékbe mosás előtt, így a ruhák tökéletesen tiszták és baktériummentesek lesznek. Fenntartható mosási rutin Ha tudatosan akarunk mosni, első lépésként érdemes alaposan felmérni a szokásainkat és az életmódunknak megfelelő mosógépet választani! Gondoljuk át, hogy milyen gyakran mosunk, mekkora kapacitásra van szükségünk, milyen típusú ruháink vannak, hiszen nem mindegy, hogy egyedül vagy egy ötfős háztartásban élünk. Figyeljünk arra is, hogy a mosógép programjait próbáljuk kihasználni, ne csak egy programon pörgessük a gépet, hanem igyekzzünk a funkciókból kihozni a maximumot! Nagyon fontos a készülék rendszeres karbantartása is, hiszen ezzel az élettartamát hosszabbíthatjuk meg. Két-három havonta tisztítsuk ki, illetve időnként válasszunk magas hőfokú programot (például törölközőkhöz, ágyneműkhöz), ugyanis a magas vízhőmérséklet (60-90 fok) is tisztítja a gépet. Az energiacímkék hasznos útmutatóként szolgálhatnak háztartásigépvásárlás előtt, hiszen segítenek tájékozódni a készülék fogyasztásáról és energia-megtakarításáról. A szakértők egy A-tól D-ig tartó skálán helyezik el a gépeket, ahol az A számít a legenergiatakarékosabbnak. Egy F- és egy B-kategóriás készülék között jelenleg nagy árszakadék van a piacon, ezért utóbbinak – bár fenntarthatóbb és kevesebbet fogyaszt – várhatóan hosszabb lesz a megtérülése. Tehát vásárlás előtt érdemes megnézni a fogyasztást és az alapján mérlegelni. [1] A reprezentatív online kutatást a Pulzus végezte 1000 fő megkérdezésével. A megkérdezettek a 18-65 éves korosztályból kerültek ki, az adatfelvételt pedig 2022. szeptemberében végezték. [2] Az online reprezentatív kutatást 500 fős mintán végezték, amely nem, életkor, iskolai végzettség és lakóhely alapján reprezentálja a vizsgált sokaságot. Az adatfelvétel 2021. október 25. – november 3. között történt.