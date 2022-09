Sírfelirata szerint 148 évig élt egy férfi

Érdekes sírkő található egy Londontól 24 kilométerre fekvő település, Ware temetőjében. A felirat arról tanúskodik, hogy az alatta nyugvó William Mead 148 éves, 9 hónapos, három hetes és 4 napos korában távozott az élők sorából 1652. október 28-án. Abban a korban, amikor az emberek átlagos élettartama 30-40 év volt – írja az IFLScience.

Hogyan „csinálta”? A választ Mead története adja meg, aki életében számtalan gyógyszert készített, köztük életelixírt is. Csaknem másfél évszázados élete azonban inkább ügyes marketingfogásként, semmint csodaszereinek sikereként értendő. Még akkor sem, ha igen népszerűek voltak a környéken.

Kell jobb reklám a hosszú életet ígérő csodaszereknek annál, mint hogy feltalálójuk csaknem 149 éves koráig élt?

St Mary’s church Ware. Couldn’t help but stop & stare at this tombstone standing there! William Mead, died 1652 aged 148 yrs 9mths 3wks 4dys pic.twitter.com/WzstjWLbqX

