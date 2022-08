Meglepő tünetei is lehetnek a majomhimlőnek

Nyálban és vizeletben is megtalálták a majomhimlő vírusát

Más tünetekkel jelentkezik a jelenlegi majomhimlő-járvány a korábbi endémiákhoz képest – írja az EurekAlerten megjelent sajtóközlemény. A The BMJ szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint néhány most már hagyományosnak mondható tünet nem szerepelt a korábbi tünetlistán, ilyen például a péniszduzzanat és a végbélfájdalom is.

A kutatási eredmények egy londoni fertőzőbetegség-központban 2022 májusa és júliusa között felvett 197 megerősített majomhimlős eseten alapulnak.

A kutatók azt javasolják, hogy a klinikusok vegyék fontolóra a majomhimlő potenciális jelenlétét azoknál a betegeknél, akiknél ezek a fent említett tünetek jelentkeznek. Azt mondják, hogy azoknál, akiknek igazoltan majomhimlő fertőzésük van kiterjedt péniszléziókkal vagy súlyos végbélfájdalommal, „megfontolandó a folyamatos felülvizsgálat vagy a fekvőbeteg kezelés”.

A kormány adatai szerint 2022. július 18-án 2137 igazolt majomhimlős eset volt az Egyesült Királyságban. Ezek közül 2050 Angliában, közel háromnegyedük (73%) pedig Londonban volt.

A tanulmányban mind a 197 résztvevő férfi volt (átlagéletkor 38 év), akik közül 196-ot melegként, biszexuálisként vagy más olyan férfiként azonosítottak, aki más férfiakkal is szexel. Minden beteg bőrén vagy nyálkahártyáján jelentkezett elváltozás, leggyakrabban a nemi szerveken vagy az ánusz környéki területen.

A betegek többsége (86%) szisztémás (az egész testet érintő) betegségről számolt be. A leggyakoribb szisztémás tünetek

a láz (62%),

a nyirokcsomók duzzanata (58%),

valamint az izomfájdalmak

és a test többi részén tapasztalt fájdalom (32%) voltak.

Ellentétben a meglévő esetleírásokkal, amelyek szerint a szisztémás tünetek megelőzik a bőrelváltozásokat, a betegek 38%-ánál jelentkeztek szisztémás tünetek a nyálkahártya-elváltozások megjelenése után, míg 14%-uk szisztémás jellemzők nélküli elváltozásokkal jelentkezett az orvosnál.

Összesen 71 beteg számolt be végbélfájdalomról, 33 torokfájásról és 31 péniszödémáról, míg 27-nél száj-, 22-nél más elváltozás, 9-nél pedig duzzadt mandula jelentkezett. A tanulmány szerzői megjegyzik, hogy a test különböző területén jelentkező,

nem típusos kiütések és a duzzadt mandulák korábban nem voltak a majomhimlő fertőzés tipikus tünetei, és egyébként potenciálisan összetéveszthetők más kóros állapotokkal.

A kutatásban résztvevők valamivel több mint egyharmada (36%) HIV-fertőzött, és a más szexuális úton terjedő fertőzésekre a megvizsgált betegek 32%-a volt pozitív. Összességében a résztvevők 20-át (10%) szállították kórházba a tünetek, leggyakrabban végbélfájdalom és péniszduzzanat kezelésére. Halálesetről azonban nem számoltak be, és egyetlen beteg sem szorult intenzív kórházi ellátásra. Csak egy résztvevő utazott a közelmúltban endémiás régióba, ami megerősítette az Egyesült Királyságon belüli folyamatos átvitel elméletét, és csak a betegek negyede tudott róla, hogy kapcsolatba került valakivel, aki megerősített majomhimlő-fertőzésben szenvedett, ami felveti annak lehetőségét, hogy tünetmentes vagy nagyon kevés tünetet mutató emberek is terjeszthetik a betegséget.

A kutatók elismerik, hogy a munkájuknak vannak korlátai, mint például a leletek megfigyelési jellege, a klinikai nyilvántartás lehetséges pontatlansága, és az a tény, hogy az adatok egyetlen központra korlátozódnak.

Az eredmények azonban megerősítik, hogy a majomhimlő vírusa példátlan módon terjed a melegek, biszexuálisok és más, férfiakkal szexelő férfiak között az Egyesült Királyságban és sok más, nem endémiás országban. „Ezen eredmények megértése jelentős hatással lesz a terjedés nyomon követésére, a közegészségügyi tanácsadásra, valamint a folyamatos fertőzés-ellenőrzési és izolációs intézkedésekre” – írják a szerzők.