Ősi vámpírtintahalra bukkantak

Christopher Whalen és Neil Landman, az Amerikai Természettudományi Múzeum munkatársai friss tanulmányukban egy ősi fejlábút mutatnak be – írja az EurekAlert. A szakértők szerint a felfedezés megerősíti azt az elméletet, mely szerint a mai polipok és a vámpírtintahalak közös ősének nem nyolc, hanem tíz karja volt.

Az újonnan leírt Syllipsimopodi bideni kövülete 328 millió éves.

Az állat tudományos nevének második tagja a tanulmány beadásakor éppen beiktatott Joe Bidenre utal.

Ez az első ismert fejlábú, amelynek szívókorongja volt. A faj azt mutatja, hogy a vampyropodák, azaz a nyolckarú polipok a véltnél mintegy 82 millió évvel korábban jelentek meg.

A Vampyropoda (más néven Octopodiformes) öregrendbe tartozó fajokra nyolc kar jellemző. A vámpír megnevezés megtévesztő lehet: a kifejezés nem a vérszívásra, hanem a karok között lévő köpenyszerű szövetre utal. Mivel az efféle állatokban nincsenek szilárd struktúrák, maradványaik ritkán konzerválódnak.

A most bemutatott kivételes állapotú lelet az Ontariói Királyi Múzeum gyűjteményéhez tartozik. A kövületet Montana állam területén fedezték fel, és 1988-ban adományozták a múzeumnak. A kutatók úgy vélik, hogy a példány egy korábban ismeretlen fajhoz és nemhez tartozik.

Whalen szerint a karok száma az egyik legfontosabb különbség a tintahalakat és kalmárokat is megába foglaló tízkarú polipok (Decapodiformes), illetve a vampyropodák között. A most leírt kövület az első egyértelmű bizonyíték arra, hogy a két csoport közös ősének is tíz karja volt.