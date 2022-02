Gyermekáldozatokra bukkantak egy előkelő férfi sírjában

Hat mumifikálódott gyermek testére bukkantak Peruban – írja az AFP.

A szakértők úgy vélik, hogy a gyermekeket azért áldozták fel, hogy egy halott előkelővel tartsanak a másvilágra.

A szövetbe bugyolált testeket egy tavaly novemberi feltárás során találták meg Cajamarquillánál, Limától mintegy 24 kilométerre keletre. A szakértők úgy gondolják, hogy a gyermekeket egy, a helyi közösség számára meghatározó figura, talán egy politikai szereplő sírjába helyezték. Pieter Van Dalen, az ásatást vezető régész szerint a gyermekek közeli rokonok lehettek, holttestüket pedig az előkelő nyughelyének bejáratánál tették le.

Cajamarquillát időszámítás előtt 200 körül alapíthatták a preinka korban. A város nagyjából 1500-ig volt lakott, története csúcsán 10-20 ezer ember élhetett területén.

A lelőhelyen már több múmiát is találtak, Van Dalen szerint a most előkerült maradványok 1000-1200 évesek. A feltárás során hét felnőtt nem mumifikálódott csontjait, illetve egy lámaszerű állat maradványait is felfedezték. Az előkelő férfi múmiájának megtalálásáról decemberben mi is beszámoltunk, a 20 év körüli személyt úgy temették el, hogy arcát tenyereibe helyezték.