Már a tojásban tanulnak dalolni a kismadarak

Egy friss kutatás szerint nem kibújásuk pillanatától, hanem már a tojásban, embrióként is hallják a szüleik madárdalát a kismadarak – írja a Science Alert. A Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint még azok a fajok is elkezdik szokni a külső hangokat a tojásban, amelyek veleszületett éneklési képességgel rendelkeznek.

Korábban úgy gondolták, hogy alapvetően éneklés szempontjából kétfajta madár létezik: az egyik a környezetétől tanulja el a saját hangjait, a másiknak pedig veleszületett tulajdonsága a dalolás. Az újabb kutatások szerint azonban erősen át kellene gondolni ezt a felosztást, és nem kellene ennyire erősen elválasztani egymástól, és szélesebb a spektrum, mint ez a két variáció.

Az ausztrál Flinders Egyetem kutatói szerint ugyan maga a madárdal már csak akkor alakul ki, ha az állatok kibújtak a tojásból, de a frissen kikelt kismadarak is megkülönböztetik a környezetük többi zaját a szüleik csiripelésétől. Mindegyik fajta madárnál erősebb természetes reakciót vált ki a saját fajtársak hangja, mint a többi fajé, esetleg a környezeté. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy az állatoknak van egy „dalsablonjuk” már akkor, amikor kibújnak a tojásból,

ezt pedig minden kétséget kizáróan még a tojás belsejében szedik össze.

Az ausztrál kutatók hét éven keresztül, 2012 és 2019 között különböző madárdalokat játszottak le öt madárfajhoz tartozó tojásoknak. A fajok között volt olyan, amely veleszületett énekképességgel rendelkezik, és volt olyan is, amely idővel tanulta csak a dalokat. Az utóbbiaknál sokkal erősebb volt a természetes reakció, ha a saját fajuk énekét hallották, mint a veleszületett képességgel rendelkező madaraknál.

A kutatás másik részében az embriók szívverését figyelték meg, miközben 180 másodpercig játszottak le számukra madárhangot, vagy a saját, vagy másik fajhoz tartozó egyedektől. Ebben a kísérletben 138 embrióval dolgoztak. A kutatók kimutatták, hogy minden madár előbb-utóbb arra a hangra reagált jobban, és szokta meg azt, amelyet sokszor játszottak neki. Így bebizonyosodott, hogy gyakorlatilag hallás után rögzülnek ezek a hangok, már embriókorban.

Arról egyelőre nincs adat, hogy ez a rögzülés mennyire pontos – könnyen lehet, hogy csak minimálisan fontos, és arra való, hogy felkészítse az embriót a kinti életre.