A felnőttek oltása védi a gyerekeket is

Ha lassan is, de egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy a felnőtt magyar lakosság többsége megkapja a vakcinát, és védetté váljon az új koronavírussal szemben. A 18 év alattiakat viszont nem oltják, ezért egyre többször merül fel, hogy ezek után a vírus majd a gyerekekre „fókuszál”. Illetve ők is akkor lesznek ténylegesen védettek, ha ők is vakcinát kapnak. E témát is érinti legújabb Vakcina híradójában a Miérted Youtube-csatornáján Kemenesi Gábor virológus, a PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának munkatársa.

Megint Izrael a példa, a világ legjobb átoltottsági szintjével rendelkező országa, amit érdemes figyelni, ha a „vakcina utáni életre” vagyunk kíváncsiak. Egy friss tanulmányban azt vizsgálták, milyen hatással van a gyerekekre a 18 év feletti korosztályok átimmunizáltsága. Ezért gyerekeket és felnőtteket mintáztak aktívan és folyamatosan, amivel a valós képet kaptak a járvány alakulásáról. A jó hír pedig:

ahogy a felnőttek átoltása megtörtént, úgy csökkentek az esetszámok a gyermekek körében is.

A virológus szerint alapigazság most is, hogy amennyiben a járvány általános terjedése magas szintű, minden közösséget jobban érint. Ha viszont le tudjuk ezt nyomni, úgy a gyerekek is is jóval nagyobb biztonságban lesznek.

Ugyanezt támasztja alá az ábra, ami populációs szinten mutatja Izraelben az esetszámok alakulását január közepétől március végéig. Azt láthatjuk, hogy valóban, ha a felnőtt lakosságot átimmunizáljuk és visszaszorítjuk a járványt, ezzel párhuzamosan esnek az esetszámok minden korosztályban.