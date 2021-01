Nem biztos, hogy a Pfizer vakcinája akkor is megfelelően hat, ha késleltetik a második adagot

Több ország is fontolgatja, hogy 21 napnál később adják be a második adagot.

A BioNTech német biotechnológiai vállalat és amerikai partnere, a Pfizer gyógyszergyár hétfőn Frankfurtban figyelmeztetett: nincs bizonyíték arra, hogy a koronavírus elleni, általuk közösen kidolgozott védőoltás hatékony lesz, ha nem a kísérletek során alkalmazott időben, hanem később adják be a második adagot.

„A vakcina biztonságát és hatékonyságát nem vizsgálták különböző adagolási határidők mellett, a kísérletben részt vevők többsége a tanulmányban meghatározott intervallumban kapta a második adag védőoltást” – áll a két cég közös közleményében, amely emlékeztetett, hogy az első és második adag vakcina beadása között három hét telt el.

Nincs arra utaló adatunk, hogy a védelem az első adagot követő 21 napon túl fennmarad,

hangsúlyozta a közös nyilatkozat.

A teljes védettség érdekében be kell tartania a Pfizer/BioNTech vakcinája esetében a maximum 42 napos intervallumot, közölte a hétfőn a védőoltást december 21-én engedélyező EMA. A vakcina hatékonysága olyan kutatáson alapszik, amelynél a két adagot 19 és 42 nap közötti intervallumban adták be – jegyezte meg az EMA, amely hozzátette, hogy a teljes védelem a második oltás után hét nappal következik be.

Az ettől való bármilyen eltéréshez meg kell változtatni a forgalomba hozatali engedély is, és több klinikai adattal kell alátámaszani ezt a változtatást, ellenkező esetben a felhasználása eltér a rendeltetésszerű használattól,

tette hozzá az EMA.

A közleményt szemléző MTI megjegyezte, Németország hétfőn fontolóra vette, hogy a brit példát tanulmányozva késlelteti a második adag vakcina beadását, míg Dánia úgy döntött, hogy hat hétre terjeszti ki a két vakcina beadása közötti intervallumot.

Salvador Illa spanyol egészségügy-miniszter hétfőn közölte, hogy a spanyol közegészségügyi hatóság a gyártók által megadott időszakon belül adja be a BioNTech/Pfizer vakcinájának két adagját. Nagy-Britanniában úgy döntöttek, hogy az eredetileg a második dózisra félretett adagokat is beadják első dózisként, hogy minél többen minél előbb megkapják. A második dózist 12 héttel később adják be.