Először készülhet valóságshow a világűrben

Az amerikai Space Hero médiavállalat olyan televíziós sorozatot akar készíteni, amelyet a világűrben vesznek fel – írja a Business Insider. A terv az, hogy egy nemzetközi verseny nyertesét a SpaceX Crew Dragon űrhajójával felküldik a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), útját pedig megörökítik.

Ez lehet az első valóságshow, amelyet a Földön kívül készítenek.

Marty Pompadur, a cég elnöke szerint a sorozattal a cél az, hogy az űrt ne csak az űrhajósok és milliárdosok, hanem mindenki előtt megnyissák.

A műsorban egy globális válogatót követően a szereplőknek egy kiképzésen kéne részt venniük. A felkészítést követően a nézők egy élő adásban szavazhatnának kedvencükre, a győztest pedig a NASA asztronautáival együtt felküldenék az ISS-re, ahol tíz napot tölthetne el. Nem ez volt az első alkalom, amikor világűrben játszódó valóságshowt jelentettek be, de eddig ez a projekt tűnik a legbiztatóbbnak. A tervek szerint a verseny győztesét a SpaceX egyik 2023-as járatával juttatnák fel az űrállomásra. A Space Hero a projekt során az Axiommal is együtt dolgozik, az űrvállalat a turizmusra specializálódott, 2024-ben egy űrhotelt is nyitna az ISS-en.

Stephanie Schierholz, a NASA szóvivője a Business Insidernek megerősítette, hogy valóban tárgyalnak a Space Heróval. Schierholz hozzátette, a jövőben az űrhivatal évi két magánmissziót fog támogatni, melyeken többek között turisták vehetnek majd részt.

