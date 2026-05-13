Megszületett Sienna Miller harmadik gyereke

Sienna Miller nemrég az E! Newsnak adott interjújában jelentette be, hogy immár háromgyerekes édesanya, megszületett ugyanis Oli Greennel közös második gyerekük.

Megtörtént. Van egy pici babám a szomszéd szobában

– mondta a portálnak a színésznő, akinek exférjétől, Tom Sturridge-től van már egy 13 éves lánya, jelenlegi párjától pedig egy kétéves kislánya, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra.

Miller a beszélgetés alkalmával elismerte, meg kellett szoknia, hogy ötfős lett a családjuk, és jelenleg a mondatok összefűzése is kisebb kihívást jelent számára, mert alig alszik, hangsúlyozta viszont, hogy teljesen odavan a babájáért.