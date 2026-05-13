Megszületett Sienna Miller harmadik gyereke

Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images
admin Grósz Petra
2026. 05. 13. 09:33
Sienna Miller nemrég az E! Newsnak adott interjújában jelentette be, hogy immár háromgyerekes édesanya, megszületett ugyanis Oli Greennel közös második gyerekük.

Megtörtént. Van egy pici babám a szomszéd szobában

– mondta a portálnak a színésznő, akinek exférjétől, Tom Sturridge-től van már egy 13 éves lánya, jelenlegi párjától pedig egy kétéves kislánya, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra.

Miller a beszélgetés alkalmával elismerte, meg kellett szoknia, hogy ötfős lett a családjuk, és jelenleg a mondatok összefűzése is kisebb kihívást jelent számára, mert alig alszik, hangsúlyozta viszont, hogy teljesen odavan a babájáért.

