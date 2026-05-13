Először hívnak tálib vezetőket Brüsszelbe, miután 2021 augusztusában az Egyesült Államok által vezetett katonai koalíció kivonult Afganisztánból, ezzel lényegében átengedve a hatalmat a militáns iszlamista szervezetnek. Az Európai Bizottság arról készül egyeztetni a tálib vezetőkkel, hogy miként lehetne afgán bevándorlókat visszaküldeni az országba – számolt be róla a Rueters.

A tárgyalások főként azokra az afgánokra vonatkoznának, akiket az uniós tagállamok biztonsági kockázatnak tartanak. A találkozónak egyelőre nincs időpontja.

A Bizottság szóvivője, Markus Lammert kedden azt mondta, hogy a találkozó előkészítése Svédországgal egyeztetve, több tagállam kérésére zajlik. Az Európai Bizottság és a svéd igazságügyi minisztérium levelet küldött az afganisztáni hatóságoknak, hogy egyeztessenek egy brüsszeli technikai találkozó lehetőségéről. A szóvivő hangsúlyozta, hogy egy ilyen megbeszélés nem jelentené a tálib kormány hivatalos uniós elismerését.

A nyugati országok a tálibok 2021-es hatalomátvétele óta nem ismerték el Afganisztán új vezetését, ám januárban az uniós tisztviselők már egyeztettek tálib képviselőkkel Kabulban. A mostani terv ehhez képest azért jelentene újabb lépést, mert ezúttal Brüsszelbe hívnák a tálibokat.

Jogvédő szervezetek ugyanakkor élesen bírálják a tervet. Szerintük az EU-nak a kitoloncolások helyett az afgán menekültek védelmét kellene előtérbe helyeznie, mert az Afganisztánba visszaküldött emberek üldöztetésnek és visszaéléseknek lehetnek kitéve. A Reutersnek nyilatkozó Reshad Jalali, a European Council on Refugees and Exiles szakpolitikai munkatársa arra figyelmeztetett, hogy a tálib uralom alatt álló Afganisztánba való kitoloncolás a visszaküldés tilalmának elvét is sértheti.

A tálib hatóságok 2021 óta több alapvető jogot visszavontak vagy korlátoztak Afganisztánban. Tavaly például teljesen elzárták a külvilágtól Afganisztánt, amikor az internet- és a mobilhálózatot is lekapcsolta a tálib rezsim. A lányokat az általános iskola utáni oktatásból kizárták, és olyan erkölcsrendészeti szabályokat vezettek be, amelyek a véleménynyilvánítást és a munkavállalást is korlátozzák. Afganisztánban eközben súlyos humanitárius válság tombol. Az ENSZ Élelmezési Világprogramja szerint több mint 17 millió ember élelmezési bizonytalansággal küzd az országban, amelynek mindeközben Iránból és Pakisztánból is több tízezer kitoloncolt menekültet fogadnia.