Mutatjuk, hol lesz szúnyogirtás a héten

Augusztus első hetében is az elmúlt hetekhez hasonló intenzitással folyik a szúnyogok számának csökkentése, az országos tisztifőorvos egyedi engedélyének köszönhetően a legjelentősebb szúnyogártalommal sújtott térségekben légi kezelésekkel egészítik ki a földi gyérítéseket.

A két módszer váltva történő alkalmazása révén minden érintett terület elérhetővé vált, de légi kezeléseket továbbra is csak indokolt esetben, szakértők által meghatározott térségekben végeznek – áll a magyarországi szúnyoggyérítéssel megbízott Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közleményében.

A térkép a hétre (augusztus 3-9. között) tervezett munkát illusztrálja, de az OKF felhívja a figyelmet, miszerint az időjárástól függ, hogy a tervezett beavatkozások valóban megtörténnek-e. Alább írjuk, hol várható földi, és hol légi irtás.

Földön és levegőben

Földi módszerrel, a kifejlett szúnyogok ellen a Duna mentén a Szigetközben, Komárom, Dunaújváros, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, valamint a főváros egyes kerületeiben védekeznek. Lárvatenyészőhelyek elszórtan, kisebb területen vannak jelen, ezeket szintén földi úton kezelik. Békés és Csongrád-Csanád megyében, továbbá Sopron térségében szintén földi kezeléseket terveznek a szakemberek.

Légi gyérítést Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megyében, továbbá Szolnok térségében terveznek, a Tisza-tó településein a még mindig jelentős szúnyogártalom miatt mindkét eljárást alkalmazni fogják.

Káros, vagy sem?

A katasztrófavédelem közleményéből kiderül, hogy a szúnyoglárvák elleni védekezéshez biológiai úton előállított készítményeket használnak, a baktérium által termelt speciális fehérjekészítményt közvetlenül a vízbe juttatják, az alkalmazott dózisban az csak a szúnyoglárvákra hat.

A kifejlett szúnyogok elleni kémiai készítmény a mezőgazdaságban is elterjedt, jól ismert piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz. A szúnyogok érzékeny rovarok, így az ellenük való védekezéshez szükséges hatóanyagból hektáronként kevesebb, mint egy grammot kell kijuttatni.

A készítmény melegvérűekre, emberre és háziállatokra nem jelent veszélyt, hatására csak az érzékenyebb rovarok pusztulnak el. Elővigyázatosságból az érintett területeken bejelentett méhészeket értesítik a kezelések pontos időpontjáról, az önkormányzatok pedig a lakosságot tájékoztatják.

Ezért rossz ötlet a légi szúnyogirtás A kipermetezett szer emberre, állatra is káros, ráadásul épp azokra a fajokra nem hatékony, amelyekkel alkalmazását indokolják: az idegenhonos csípőszúnyogokra.

Az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete azonban pénteken közreadott állásfoglalásában azt írta, hogy a légi kémiai védekezésnek jelentős környezetszennyező (ökotoxikológiai) mellékhatásai vannak, mert a leggyakrabban alkalmazott hatóanyag (deltametrin) közismerten mérgező számos más (sokszor hasznos) repülő rovarfajra, és felhalmozódik vízi gerincesekben is, ezzel akár tömeges halpusztulást is okozhat. Sőt, a szer egészségügyi hatását már emberben is kimutatták – bővebben itt írtunk róla.

Kiemelt kép: MTI/Balázs Attila