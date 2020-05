Székesfehérvár a legboldogabb, Kaposvár a legboldogtalanabb magyar település

Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja és a Bagdi Bella vezette Jobb veled a világ alapítvány elkészítette az ország boldogságtérképét. Kutatásuk szerint Székesfehérváron él a legtöbb elégedett ember, a legkevésbé boldog település pedig Kaposvár – írja a Blikk.

A környezet változása, a gazdasági fejlődés az egyik legfontosabb tényező, ami befolyásolja az egyéni boldogságérzést – mondta a lapnak Oláh Attila, a kutatást vezető professzor, aki szerint az anyagi javak nemcsak azért fontosak, mert több mindent meg lehet vásárolni általuk, de a biztonságérzetet is javítja, ha baj esetén van tartalék, amihez nyúlni lehet. Az északkeleti régiók, mint Borsod, Szabolcs vagy Nógrád megye például pénzügyi körülményeik miatt is lehetnek boldogtalanabbak, ezek a területek európai viszonylatban is a legszegényebbek között vannak.

A kutatók szerint legalább ilyen hatással van a boldogságra, hogy milyen változásokat érzékelnek az emberek maguk körül. Budapesten hiába nagyobb az egy főre jutó GDP, az itt élők boldogságszintje mégsem változott igazán, a koronavírus-járvány azonban jelentősen átrendezheti a boldogságtéképet – véli a professzor.

Az elmúlt időszakban valamelyest nőtt a boldogságszint Közép-Magyarországon, a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön, de a növekedés ellenére ezekben a régiókban továbbra is a többihez képest a magukat kevésbé boldognak valló emberek laknak. Csökkent a jólét szintje a Nyugat-Dunántúlon és az Észak-Alföldön, változatlanul a legalacsonyabb Észak-Magyarországon. A vizsgált 2019-220-as időszakban a Közép-Dunántúlon lakók vallották magukat a legboldogabbnak.

Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Csongrád megyében kimutathatóan nőtt a lakosság jólétszintje, újabban ezek a megyék vezetik a boldogságrangsort. Viszont jelentősen csökkent a jólétszint Zala, Vas, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében

– írja a kutatás alapján a Blikk, amely felhívja a figyelmet arra is, hogy világviszonylatban egyre feljebb kerül az ország a boldogságrangsorban: a World Happiness Report jelentése szerint idén az 53. helyre léptünk előre a 62.-ről, míg nyolc éve csak a 110. helyen tanyáztunk.

Kép: Getty Images