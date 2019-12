Így érdemes karácsonyfát venni és tárolni

November is alig kezdődött el, mikor több külföldi és hazai celeb – a nyomukban persze egyszeri földi halandók is – azzal villogtak, náluk már áll a karácsonyfa. Nyilván mindenkinek szíve joga és magánügye, de a közösségi média nyilvánossága elé tárva természetesen kommentáradatot indítottak ezek a posztok.

Karácsonyhoz közeledve a téma laposodik, ám az internet népe új szörnyűlködnivalót talált: minek már most megvenni a fenyőfát? Két magyar három párt, tudjuk régóta, a törésvonal most is két végletes vélemény között valahol félúton alakult ki:

Ha valaki most hazaviszi a fenyőt, elszárad karácsonyig, és

dehogy szárad, ezeket a fákat már szeptemberben kivágták.

Egy hónappal karácsony előtt

Tízmillió szakértő országában merész húzásra vetemedtünk, olyan kérdések megválaszolására, hogy mikor vágják a fákat, mikor érdemes azokat nekünk megvásárolni, illetve hogyan tároljuk, ha minél tovább szeretnénk szépségüket megőrizni?

A karácsonyfának szánt fenyők vágási idejének nincs kőbe vésett dátuma, minden a termelő kialakult gyakorlatán múlik és persze azon, hogyan állapodott meg a vevőkkel. Aki kicsiben csinálja, annak megéri mindig frissen és csak akkor vágni a fát akkor, amikor a megrendelő kívánja. A nagyobb termelők viszont valóban egyszerre döntik ki a karácsonyra szánt mennyiséget.

Nem érdemes túl korán, hiszen nagyjából egy hónap alatt a legtöbb faj még optimális körülmények között is kiszárad, eladhatatlanná válik. A vágás kezdete tehát még véletlenül sem szeptember, hanem általában november vége. Számít a faj is, a lucfenyő hamarabb kezdi eldobálni tűleveleit mint mondjuk a nordmann, és az időjárás is fontos tényező: minél hűvösebb és párás az idő, annál jobb.

Meleg, száraz helyen tönkre megy

Ez utóbbi vonalat követve kapunk választ arra is, mikor érdemes megvásárolni a fenyőt, hogy ne egy száraz kórót kezdjünk díszíteni 24-én. Ha az ember fűtetlen garázsban, erkélyen, melléképületben, udvaron, egy szóval hideg, párás helyen tudja tárolni, nem kell halogatnia a vásárlást. Otthon is éppúgy bírja, mint a kereskedő telepén.

Fűtött, száraz helyre viszont csak az utolsó pillanatban vigyük, mert onnantól kezdve a kivágott fenyő napjai meg vannak számlálva.

Fafaj szerint is érdemes lehet kivárni, amint már említettük, a lucfenyő például kevésbé bírja, miután elválasztották gyökerétől. Összességében is azt tanácsolhatjuk, amennyiben nem a megbízható, jól bevált árustól vásárolunk, nem érdemes hetekkel karácsony előtt hazavinni a fát. Ki tudja, mikor vágták, hogyan tartották előzőleg…

Nem érdemes vízbe tenni

Amint a fenyő a szobába kerül és karácsonyfának öltözik, „új időszámítás” kezdődik: próbáljuk a lakás leghűvösebb, legpárásabb sarkába állítani. Sokan próbálkoznak vízbe állítani a fenyőt, mint virágot a vázában – kifejezetten erre szolgáló karácsonyfatalpakat is találunk szép számmal –, de a megkérdezett szakemberek szerint ez nem mindig segít.

A vízszállító sejtek idővel elhalnak, nem képesek felvenni és szállítani a folyadékot, ez csak frissen vágott fánál működhet ideig-óráig. Nagyjából ennyi, amit azért tehetünk, hogy a karácsonyfa minél tovább szép, mutatós maradjon – ne feledjük, a karácsony legnagyobb dísze azért csak egy elpusztult növény.

Kiemelt kép: MTI/Balázs Attila