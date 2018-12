Miért állítunk fenyőt karácsonykor?

A karácsony egyik, ha nem a legismertebb modern kori szimbóluma a fenyő, melyet rendszerint izzókkal, csillagszórókkal, szaloncukrokkal, gömbökkel, csillagokkal és egyéb dekorációkkal díszítenek. Mégis hogyan jön az örökzöld Jézus Krisztus születéséhez?

Mint sok más keresztény hagyomány, úgy a karácsonyfa-állítás is pogány gyökerekkel rendelkezik − írja a History.com. Az örökzöldek ősidők óta fontosak az emberek számára, hiszen a fagyos és szürke téli hónapok során is élőnek tűnnek. Azokat a növényeket jelképezték, amik tavasszal új erőre kapnak. Már az ókori Egyiptomban is pálmaágak kihelyezésével ünnepelték Ré napisten felépülését a téli napfordulókor.

A középkorban egyes országokban az örökzöldekhez varázslatos tulajdonságokat társítottak: úgy hitték, képesek távol tartani a boszorkányokat, a betegségeket és a rossz szellemeket. Idővel az efféle növényeknek egyre több szerep jutott a keresztény kultúrkörben is: karácsonykor a fa az Édenkert fáinak egyik szimbóluma volt, a növényre pedig almákat helyeztek, amik a tiltott gyümölcsöt jelképezték.

A karácsony és a fenyőfaállítás csak a 15. század végén kapcsolódott össze, a német keresztények ekkor kezdték el feldíszíteni az otthonaikban található fákat. A hagyomány szerint Luther Márton volt az, aki először helyezett gyertyákat az örökzöldre.

A reformáció és a német diaszpóra terjedésével a faállítás szokása egyre több területen jelent meg, az új-világi telepesek még Amerikába is magukkal vitték karácsonyfáikat. Bár a szokás bizonyos közösségekben egyre népszerűbbé vált, sokan továbbra is pogány hagyományokat véltek felfedezni a feldíszített fákban.

Egészen a 19. századig kellett várni, hogy a karácsonyfák a keresztény világ nagy részét meghódítsák.

A karácsonyfák elfogadásában nagy szerepet játszott, hogy a nemesek, illetve az uralkodói családok a korszakban Európa-szerte egyre több régióban kezdtek el feldíszített fákat állítani az ünnepek alatt. A 20. századra már az utcai karácsonyfák is megjelentek, napjainkra pedig valóságos iparág épült a fenyők, illetve a díszek árusítására.

Kiemelt fotó: Thinkstock