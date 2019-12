Elképesztő pusztítást élt túl ez a bolygó

Hatalmas exobolygót figyeltek meg egy fehér törpe körül – írja a BBC. A fehér törpék apró, sűrű objektumok, melyek bizonyos csillagokból jönnek létre egy óriási pusztítással járó folyamat során.

Ez az első alkalom, amikor sikerült bizonyítékot találni arra, hogy egy bolygó képes átvészelni csillaga átalakulását.

A hasonló égitestek felfedezése igen fontos, hiszen idővel, mintegy 6 milliárd év múlva a Nap is drámaian megváltozik majd, mikor vörös óriássá dagad. Ahogy a csillag felfúvodik, több bolygót is el fog nyelni, így a Földet is.

A 2 ezer fényévre fekvő fehér törpe elképesztő gravitációval rendelkezik, ha egy objektum túl közel kerül hozzá, darabokra szakad. Ahogy a bolygó kering körülötte, a gázóriás folyamatosan veszít az atmoszférájából, így csóvaszerű nyúlvány követi.

Az exobolygóból másodpercenként mintegy 3 ezer tonna légkör távozik.

Az égitest nagyjából akkora lehet, mint a Neptunusz vagy az Uránusz. A kutatók azt tervezik, hogy tovább figyelik a fehér törpe környezetét, mert szeretnék jobban megérteni, hogy milyen jövő vár a Naprendszerre.

A szakértők szerint miután a Nap fehér törpévé alakul, bizonyos bolygók, például a Mars és a Jupiter fennmaradhatnak körülötte. A szélsőséges sugárzás miatt ugynakkor a Jupiter, a Szaturnusz és az Uránusz atmoszférája el fog párologni.

Kiemelt kép: University of Warwick/Mark Garlick