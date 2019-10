Római kori kincsekre bukkantak Baranya megyében

A Janus Pannonius Múzeum szerint több mint kétezer darab, 4. századi bronz érmét talált egy önkéntes lelőhely-felderítő Baranya megye déli részén – írja az MTI. A kisméretű, római kori érmék eszmei és tudományos értéke azért igazán kiemelkedő, mert ismert lelőhelyen, leletösszefüggések ismeretében kerültek elő.

Gábor Olivér, a múzeum régésze szerint ilyen mennyiségű pénzkincset ritkán találnak, bár az adott lelőhelyen valószínűsíthetőek voltak római kori leletek.

Az érméket egy önkéntes találta meg, aki a Janus Pannonius Múzeummal szerződéses kapcsolatban álló etikus fémkereső, amatőr kutató. Az önkéntes a vizsgálatot kormányhivatali engedéllyel végezheti, és a lelőhely pontos megjelölésével a megtalált leleteket a múzeumnak adja át.

Az intézmény több mint egy tucat fémkeresős önkéntessel dolgozik együtt. A tervek szerint az általuk megtalált kincsekből időszaki tárlatot is rendeznek jövőre, többek közt a most felfedezett római kori érméket is bemutatják majd.

