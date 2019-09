Százmilliókat ért a történelmi fotó

Az Eseményhorizont Távcső (EHT) csapata nyerte a tudományos Oscar-díjként is emlegetett Breakthrough-díjat – számol be a Live Science. A kutatók a 2020-as elismerés mellé a 3 millió dolláros (mintegy 895 millió forintos) pénzjutalmat is megkapták. Az összeget a projektben résztvevő 347 tudós között egyenlő arányban osztják el, egy-egy szakértőre így 8 646 dollár (nagyjából 2,5 millió forint) jut majd.

A kutatók az EHT segítségével elsőként készítettek felvételt egy fekete lyuk eseményhorizontjáról, a képet idén márciusban mutatták be. A Eseményhorizont Távcső egy olyan virtuális teleszkóp, amely egy Föld nagyságú rendszert alkot.

Tudományos áttörés: elkészült az első kép egy fekete lyukról A szakértők hat helyszínen tartottak sajtótájékoztatót, hogy ismertessék az Eseményhorizont Távcső első áttörő eredményeit.

Sheperd S. Doeleman, a Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ munktársa és a projekt vezetője szerint a díjjal megerősítették, hogy érdemes volt belevágni a több mint tíz éven át tartó kemény munkába. Az EHT-val a szakértők egy 55 millió fényévre, az M87 jelű galaxisban fekvő szupermasszív fekete lyukat figyeltek meg.

A kutatók négy független csapatban elemezték az adatokat, majd 2018 júliusában összeültek, hogy egyeztessék az eredményeket. Mivel minden csoport ugyanolyan képet kapott, a vizsgálatot sikeresként értékelték. A szakértők következő célja az, hogy egy fekete lyuk mozgását is megörökítsék.

Kiemelt kép: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP