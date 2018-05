Kiakadtak a valódi tudósok a stock fotókon ábrázolt kutatóktól

Ha hinni lehet a stock fotóknak, a tudósok jelentős része egész nap színes folyadékokat nézeget. Az illusztrációkon megjelenített tevékenységeknek természetesen nincs sok köze a valódi kutatói munkához.

Az elmúlt hetekben több kutató is úgy döntött, hogy a Twitteren mutatja be a szakmájához fűződő legröhejesebb stock fotókat. A szakértők bejegyzéseikben lerántják a leplet:

a képek teljesen irreálisan ábrázolják a tudósok munkáját.

Az egész Nicole Paulknál, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem biokémikusánál és biofizikusánál kezdődött – számol be a The Verge. A szakértő épp egy munkáját bemutató prezentáción dolgozott, melyhez próbált életszerű fotókat gyűjteni. A képügynökségek által tárolt illusztrációk közt azonban nem talált megfelelő fotót.

Ehelyett olyan képekre bukkant, melyeken egy „tudós” nagy átéléssel egy darab szárazjeget bámul. Paulk jót nevetett a dolgon, hiszen nincs olyan kutató, aki ilyen alaposan szemügyre venne egy egyszerű szárazjeget.

This stock image of a scientist is PRICELESS. I too often find myself inspecting each nugget of dry ice one by one. Can never be too careful 🤣 pic.twitter.com/f1HrDgobuK — Nicole K. Paulk (@Nicole_Paulk) April 24, 2018

A szakértő Twitter-oldalán osztotta meg a képet, és mint utóbb bebizonyosodott, rengeteg hasonló stock fotó létezik. Végül Yvette d’Entremont tudományos blogger kezdeményezésére #BadStockPhotosOfMyJob hashtag alatt kezdték el gyűjteni az ilyen illusztrációkat.

Így derült ki, hogy a biológusok egész nap színes folyadékok nézegetésével igyekeznek tudományos áttöréseket elérni.

‘What the f*ck is this?’ One of the key questions biologists like me try to answer on a daily basis by staring intensely at coloured liquids #BadStockPhotosOfMyJob pic.twitter.com/7fRqLm08xP — Erin Williams (@DrErinWill) April 25, 2018

Arra is fény derült, hogy a laboratóriumban milyen „komoly” védelmi előírásoknak kell megfelelniük a kutatóknak, amikor a nagyon veszélyes kék folyadékkal dolgoznak.

Freehand pour Very Dangerous Blue Liquid (VDBL) from a beaker into tiny tube in a rack you hold with your other hand. #BadStockPhotosOfMyJob

Mandatory eye and respiratory protection, because VDBL. pic.twitter.com/zS22pCRWSt — Kate Adamala (@KateAdamala) April 25, 2018

A védelemre persze nem minden esetben kell figyelni. Ha például a kémikus nem tudja, hogy milyen vegyülettel is van dolga, nyugodtan beleszippanthat, illetve belekortyolhat a kémcsőbe.

A tudósok munkája igazán csak akkor megterhelő, amikor csoportos tyúkmegfigyelést kell folytatniuk.

Az sem könnyű, amikor homokóra segítségével kell mérniük a fű növekedési sebességét. Az igazán elhivatott tudós azonban ezt is élvezi.

A növények egészségének felmérésekor fontos, hogy az embernél legyen sztetoszkóp. Az eszköz nélkül ugyanis nem lehet hallani a gyökerek hangját.

A geológusoknak pedig érdemes óvatosnak lenniük kutatásaik során, ugyanis könnyen szerelembe eshetnek a vizsgált ásványokkal.

Useful tips to identify minerals in the field. Step one: Rub your face against it. Step two: contemplate your future life together. #BadStockPhotosOfMyJob pic.twitter.com/uNMAvt1FMr — Philip Staudigel (@Carbonateman) April 25, 2018

(Kiemelt kép: Thinkstock)