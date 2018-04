Évtizedek óta nem látott cápafaj bukkant fel a mumbai halpiacon

A közelmúltban egy 2,6 méter hosszú nőstény példányt találtak Mumbai halpiacán – írja az IFLScience. A Save Our Seas Foundation által támogatott kutatócsoport a Journal of Fish Biology folyóiratban ismertette közel két éven át tartó helyszíni vizsgálatának eredményeit. A szakértők a piacon árusított cápahúst elemezték, emellett pedig a halászokat is meginterjúvolták.

A nőstény példány tetemét 2016 februárjában azonosították egyedi orra, kis szeme és úszóformája alapján. A hús gyors feldolgozása miatt ugyanakkor a kutatók nem tudtak pontosabb morfológiai vizsgálatokat, illetve mintagyűjtést végezni, ráadásul azt sem sikerült kideríteni, hogy pontosan hol fogták ki a halat.

First record of #ganges #shark from anywhere in its range in over a decade reported from #India. Details in https://t.co/FmdDQANuWO pic.twitter.com/8Xk3R2pS0u

— Rima Jabado (@GulfElasmo) April 3, 2018