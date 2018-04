29 kilogramm műanyagot találtak az elpusztult bálna gyomrában

Az állat gyomrában kötelek, hálók, zacskók, zsákok és műanyag flakonok maradványait azonosították – számol be az IFLScience.

Az El Valle Természetvédő Központ szerint a 10 méter hosszú, 6 tonnás bálna hashártyagyulladásban pusztult el. A fertőzést általában gombák vagy baktériumok idézik elő, az érintett példányban azonban feltételezhetően a lenyelt műanyag váltotta ki a gyulladást.

Az utóbbi időkben egyre gyakrabban okozza műanyag cetek halálát. 2016-ban például 13 ámbráscet sodródott partra műanyaggal teli gyomorral. Az egyik példányban egy 13 méteres halászhálót, egy másik egyedben pedig egy 70 centiméter hosszú, autóból származó műanyaglapot találtak. Tavaly egy olyan bálnát is azonosítottak, melynek gyomrában 30 darab műanyagzacskó volt.

Why go #plasticfree? THIS ~> Sperm whale found dead on the coast of Murcia in southern Spain was killed by gastric shock caused by ingesting 29 kilos (64 lb) of plastic waste https://t.co/fM0PoO3e0Q

— Blue Planet Society (@Seasaver) April 6, 2018