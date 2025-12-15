hibaleállásspotifystreaming
Sokaknál lehalt a Spotify

2025. 12. 15. 16:11
Gondok vannak a Spotify zenei streamingalkalmazással. A Downdetector szerint a gondok Magyarországon délután 3 után jelentkeztek először. A hibát már több száz hazai felhasználó jelezte.

A Techradar szerint a leállás nem csupán hazánkat érinti, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és számos másik országban tapasztaltak problémákat.

Globálisan már több tízezer bejelentés érkezett.

A panaszosok szerint az alkalmazás el sem indul, vagy valamilyen hibaüzenet jelenik meg, de olyan is akadt, akit használat közben dobott ki a platform. A zenei streamingoldal cikkünk megjelenéséig nem kommunikált a leállás okáról, így arról sem, mikor lehet újra gond nélkül használni az appot.

