Sokaknál lehalt a Spotify

Gondok vannak a Spotify zenei streamingalkalmazással. A Downdetector szerint a gondok Magyarországon délután 3 után jelentkeztek először. A hibát már több száz hazai felhasználó jelezte.

A Techradar szerint a leállás nem csupán hazánkat érinti, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és számos másik országban tapasztaltak problémákat.

Globálisan már több tízezer bejelentés érkezett.

A panaszosok szerint az alkalmazás el sem indul, vagy valamilyen hibaüzenet jelenik meg, de olyan is akadt, akit használat közben dobott ki a platform. A zenei streamingoldal cikkünk megjelenéséig nem kommunikált a leállás okáról, így arról sem, mikor lehet újra gond nélkül használni az appot.