Elönti kedvenc zenei platformjainkat az MI-szenny

A streaming platformokra naponta feltöltött zenék 44 százaléka mesterséges intelligencia által generált – írja a The Verge.

A Deezer szerint 75 ezer MI-generált dal érkezik naponta a streaming platformjára, ahogyan a TechCrunch is megírta, ez nagyjából 44 százalékot tesz ki. A mesterséges intelligencia-dalok számának növekedése ellenére hallgatottságuk körülbelül 1-3 százalékot tesz ki. Ez annak is betudható, hogy a platform továbbra is igyekszik eltávolítani az MI-generált zenét az ajánlott zenék listájából.

A Deezer megjelöli az MI által generált zeneszámokat, emellett megszünteti a mesterségesintelligencia-dalok bevételszerzését és nem tárolja azok nagy felbontású verzióit.

Reméljük, hogy az egész zenei ökoszisztéma csatlakozik hozzánk, hogy lépéseket tegyünk a művészek jogainak védelme és a rajongók számára biztosított átláthatóság előremozdításának érdekében.

– írja közleményében Alexis Lanternier, a Deezer vezérigazgatója.

Ahogyan az MI dalszerzők egyre népszerűbbek lesznek, mindegyik zenei streaming platform másképp reagál a jelenségre. A Spotify új irányelveket vezetett be a visszaszorításukra, az Apple Music arra kéri a művészeket és a lemezkiadókat, hogy tüntessék fel ha valamelyik zene MI-al készült. A Bandcamp teljesen betiltotta a mesterséges intelligenciával készült zenéket, míg az Oobuz elkezdte az ilyesfajta zeneszámok automatikus felismerését és jelölését.

A Deezer szerint a 2025. januárban debütáló dalfelismerő eszköze segítségével hatékonyabban kezdték el szűrni a mesterséges intelligencia által generált zenéket, amelyek száma a szűrésnek köszönhetően a napi 10 ezerről 75 ezerre ugrott. Emellett elkezdte elérhetővé tenni az eszközt más streaming platformok számára is. A vállalat emellett olyan megoldáson is dolgozik, amelynek segítségével a zenefelismerő eszköz adatállomány nélkül is képes lenne azonosítani a dalokat.